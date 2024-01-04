Художниця навчила "розумних" роботів писати картини, які продає за $40 000 (відео)

Агнешка Пілат повезла 16 нових робіт на велику виставку в Мельбурн, де роботи Spot особисто розважатимуть відвідувачів.

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Художниця польського походження Агнешка Пілат навчила трьох чотирилапих роботів Spot від компанії Boston Dynamics малювати абстрактні картини, і успішно продає їх з аукціонів. Про це стало відомо виданню Business Insider.

Інженери Boston Dynamics навчили Агнешку Пілат користуватися роботами, що нагадують собак. У результаті художниця змусила трьох Spot зі штучним інтелектом на ім'я Бася, Ваня і Зайчик тримати пензлі штучними руками-маніпуляторами і автономно водити по полотнах, створюючи абстрактні малюнки.

За останні чотири місяці роботи намалювали 36 картин, присвячених генеративному штучному інтелекту. Їх представили в Національній галереї Вікторії в Мельбурні (Австралія) на виставці, яка триватиме до 7 квітня 2027 року. Відвідувачі зможуть побачити весь процес створення шедеврів: як роботи малюють, переміщаються по залах і заряджаються на спеціальних станціях. Маїни орієнтуються в приміщеннях завдяки спеціальним QR-кодам, нанесеним на стіни.

Роботи Spot доповнюють свої картини на виставці в Мельбурні Фото: FBI

"Мені подобається думати про ці картини як про стародавні сувої або наскельні малюнки — можливо, ми є свідками народження нової цивілізації, а разом з нею і нової мови. Можливо, це перша спроба спілкування, — висловилася Агнешка Пілат. — Це все генерується машиною, і я не контролюю і не впливаю. Результат вийшов якимось милим і безневинним, тому що це схоже на дитячий садок для роботів".

Жінка каже, що народилася в Польщі, а потім переїхала працювати до США і дуже здивувалася тому, наскільки американці не довіряють технологіям. Вона намалювала кілька портретів Spot, перш ніж зробила їх своїми "партнерами по творчості". Крім Spot, художниця також співпрацювала з Agility Robotics і працювала з роботом-гуманоїдом Digit, який компанія Amazon тестує на своїх складах.

Роботи Spot працюють над черговою картиною Фото: The Guardian

Як з'ясував таблоїд Daily Mail, 2021 року Агнешка Пілат продала одну з картин, намальованих роботом, на аукціоні Sotheby's за $31 500. А 2022 року іншу роботу купили за $40 000 на благодійному аукціоні, влаштованому заради допомоги українським собакам.

Зараз Агнєшка Пілат живе в Нью-Йорку і Сан-Франциско, а працює в штаб-квартирі SpaceX у Хоторні, куди їздить кожні кілька тижнів. Художниця пише картини, які потім розвішують на стінах в офісі. У SpaceX немає офіційної програми для художників-резидентів, але дівчина змогла їх переконати й отримати посаду. На думку Агнешки, її присутність у компанії — не просто привілей, а й "обов'язок дати технологіям право голосу".

Вона вважає, що сучасне суспільство занепокоєне стрімким розвитком технології та тією силою, яку вони представляють. Наприклад, Агнешка Пілат виходить на прогулянки зі своїм особистим роботом Басею і записує їх на відео. Після багато людей в інтернеті пишуть гнівні коментарі, звинувачують художницю в стеженні за допомогою машин, навіть погрожують розбити або втопити Басю в річці.

Раніше писали, що робот зі ШІ вперше перевершив людей "фізично". Система CyberRunner змагалася з кількома суперниками у грі "лабіринт", де потрібна не тільки кмітливість, а й спритність рук.

Нещодавно співзасновник Microsoft Білл Гейтс передбачив стрибок у розвитку технологій через ШІ. На його думку, нейромережі будуть використовуватися всюди вже у 2030 році.