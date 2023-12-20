Новий рівень еволюції: робот зі ШІ вперше перевершив людей "фізично"

Комп'ютери вже обігравали людей у покер, го і шахи, але тільки інтелектуально. Тепер же CyberRunner показав чудеса спритності і навіть намагався шахраювати.

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Дослідники з ETH Zurich створили робота зі штучним інтелектом під назвою CyberRunner, який перевершив людей у популярній грі "Лабіринт". Про це стало відомо агентству Bloomberg.

Це перший випадок, коли ШІ переміг людей під час застосування його "фізичних" навичок. Раніше ШІ демонстрував лише свої інтелектуальні здібності, обігруючи людей у віртуальні шахи, го або в карти. Під час експериментів робот, що працює на базі нейромережі, використовував дві ручки для управління ігровою поверхнею, задіявши дрібну моторику і просторове мислення. Сама гра вимагала стратегічного мислення в реальному часі, швидких рішень і точних дій.

Робот CyberRunner від ETH Zurich зміг обхитрити людей під час гри "Лабіринт" Фото: ETH Zurich

ШІ-модель, яку використовували вчені, належить до особливого типу машинного навчання, коли нейромережа вчиться поводитися в просторі, використовуючи метод проб і помилок. Дослідники вважають, що скоро з'являться тисячі таких систем штучного інтелекту, які проводитимуть спільні експерименти, спілкуватимуться й обмінюватимуться передовим досвідом.

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Можливості, які продемонстрував CyberRunner, — це новий рівень у розвитку робототехніки, кажуть дослідники. Система може думати, вчитися і саморозвиватися, виконуючи фізичні завдання, які раніше вважалися досяжними тільки за допомогою людського інтелекту.

CyberRunner вчиться на власному досвіді, через камеру, що дивиться на лабіринт. Він навіть зміг "мухлювати", пропускаючи частини лабіринту. Дослідникам довелося втрутитися і прямо проінструктувати його не використовувати такі хитрощі.

Раніше ми повідомляли про те, що японська пивоварна компанія використовує генеративний ШІ для розробки нових рецептів напоїв на основі пива.