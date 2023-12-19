Це вам не код писати: ШІ вигадуватиме нові рецепти пивних напоїв

Японська пивоварня Kirin Holdings вирішила довірити генеративній нейромережі розробку нової продукції, враховуючи бажання споживачів.

Related video

Японська компанія Kirin Holdings, що займається виробництвом пива і різних напоїв на його основі, використовує генеративний штучний інтелект для створення нових напоїв. Подробиці проекту передає видання The Register.

Перш ніж запропонувати клієнтам нову продукцію, компанія Kirin Holdings зазвичай проводить опитування серед любителів пива. Це вимагає багато часу, тож і було вирішено залучити генеративний ШІ (генеративним називають штучний інтелект, здатний генерувати текст, зображення або інші дані, спираючись на підказки, — ред.), щоб прискорити всі процеси, супутні розробці нових рецептур.

Штучний інтелект покликаний поліпшити лінійку продуктів Kirin Hyoketsu — напоїв на основі пива (аналог Beermix, — ред.) з присмаком сливи, персика, грейпфрута, зеленого яблука тощо.

Важливо

Вчаться як люди: "розумні" безпілотні підводні човни самі знаходитимуть шлях без GPS

У компанії сподіваються, що ШІ зможе скоротити цикл розробки продуктів такого роду. Нейромережа обов'язково повинна враховувати результати опитувань споживачів перш, ніж запропонувати варіанти рецептів, а також текстові описи переваг напоїв, які потім будуть розміщені на етикетках. Перш ніж "фруктове пиво" від ШІ надійде в продаж, його протестують досвідчені дегустатори.

Відомо, що у виробництві безпосередньо пива, нейромережа поки що участі не братиме, йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ навчився самовідтворюватися. Великі ШІ-моделі тепер можуть створювати менші моделі і навчати їх так, немов батьки навчають дітей.

Також писали про те, що один американець переконав чат-бот продати йому нову модель Chevrolet Chevy Tahoe 2024 року за $1, — ШІ погодився, але дилер швидко виправив "неполадку" і угоду скасував.