Это вам не код писать: ИИ будет придумывать новые рецепты пивных напитков

Японская пивоварня Kirin Holdings решила доверить генеративной нейросети разработку новой продукции, учитывая желания потребителей.

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Японская компания Kirin Holdings, занимающаяся производством пива и разных напитков на его основе, использует генеративный искусственный интеллект для создания новых напитков. Подробности проекта передает издание The Register.

Прежде чем предложить клиентам новую продукцию, компания Kirin Holdings обычно проводит опросы среди любителей пива. Это требует много времени, поэтому и было решено привлечь генеративный ИИ (генеративным называют искусственный интеллект, способный генерировать текст, изображения или другие данные опираясь на подсказки, — ред.), чтобы ускорить все процессы, сопутствующие разработке новых рецептур.

Искусственный интеллект призван улучшить линейку продуктов Kirin Hyoketsu — напитков на основе пива (аналог Beermix, — ред.) с привкусом сливы, персика, грейпфрута, зеленого яблока и пр.

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В компании надеются, что ИИ сможет сократить цикл разработки продуктов такого рода. Нейросеть обязательно должна учитывать результаты опросов потребителей прежде, чем предложить варианты рецептов, а также текстовые описания преимуществ напитков, которые потом будут размещены на этикетках. Прежде чем "фруктовое пиво" от ИИ поступит в продажу, его протестируют опытные дегустаторы.

Известно, что в производстве непосредственно пива, нейросеть пока участвовать не будет, говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ научился самовоспроизводиться. Большие ИИ-модели теперь могут создавать модели поменьше и обучать их так, словно родители учат детей.

Также писали о том, что один американец убедил чат-бот продать ему новую модель Chevrolet Chevy Tahoe 2024 за $1, — ИИ согласился, но дилер быстро исправил "неполадку" и сделку отменил.