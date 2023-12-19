Высокоразвитый ИИ научился создавать "детей" без участия человека: к чему это приведет

Крупные нейросети, вроде ChatGPT, не только смогли запустить "конвейер" по созданию более слабых ИИ-моделей, но и обучать их разным премудростям.

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Ученые из Массачусетского технологического института, Калифорнийского университета и компании Aizip, занимающейся искусственным интеллектом, смогли обучить большую модель искусственного интеллекта автоматическому воспроизведению, сообщает Business insider.

Крупные модели ИИ научились создавать модели поменьше. Более того, они обучают своих "младших братьев" или, можно сказать, "детей" самостоятельно, говорят ученые.

"Это первый шаг в работе над саморазвивающемся ИИ", — сказал Ян Сун, генеральный директор Aizip. — "Это первый шаг на пути к тому, чтобы показать, что модели ИИ могут создавать другие модели ИИ".

"Мы создали полностью автоматизированный ИИ-конвейер", — добавил один из исследователей Юбэй Чен. — "На этом конвейере можно создавать ИИ-модели без вмешательства человека в процесс".

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Работа больших языковых моделей, таких как ChatGPT, обходится в 700 000 долларов США в день, а вот небольшие модели искусственного интеллекта, TinyML, будут обходиться куда дешевле и размещаться на портативных устройствах, а не в огромных центрах обработки данных (ЦОД). TinyML можно использовать для решения конкретных задач: от распознавания лиц до функционирования слуховых аппаратов и бытовой техники.

Команда разработчиков сосредоточена на создании крошечных моделей ИИ, но утверждает, что теперь процесс проектирования может автоматически выполняться более развитым ИИ. По словам Чена, в будущем большие и маленькие модели будут сотрудничать и создавать полноценную экосистему.

Ранее мы сообщали о том, что искусственный интеллект создал уникального робота, который сумел "обогнать" эволюцию. ИИ сам додумался до того, что роботу нужны "ноги" и его финальный проект выглядел как пористый квадрат размером с мыло.