Високорозвинений ШІ навчився створювати "дітей" без участі людини: до чого це призведе

Великі нейромережі, на кшталт ChatGPT, не тільки змогли запустити "конвеєр" зі створення слабших ШІ-моделей, а й навчати їх різних премудростей.

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Вчені з Массачусетського технологічного інституту, Каліфорнійського університету і компанії Aizip, що займається штучним інтелектом, змогли навчити велику модель штучного інтелекту автоматичного відтворення, повідомляє Business insider.

Великі моделі ШІ навчилися створювати менші моделі. Ба більше, вони навчають своїх "молодших братів" або, можна сказати, "дітей" самостійно, кажуть учені.

"Це перший крок у роботі над ШІ, що саморозвивається", — сказав Ян Сун, генеральний директор Aizip. — "Це перший крок на шляху до того, щоб показати, що моделі ШІ можуть створювати інші моделі ШІ".

"Ми створили повністю автоматизований ШІ-конвеєр", — додав один із дослідників Юбей Чен. — "На цьому конвеєрі можна створювати ШІ-моделі без втручання людини в процес".

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Робота великих мовних моделей, таких як ChatGPT, коштує 700 000 доларів США на день, а ось невеликі моделі штучного інтелекту, TinyML, будуть обходитися набагато дешевше і розміщуватися на портативних пристроях, а не у величезних центрах обробки даних (ЦОД). TinyML можна використовувати для вирішення конкретних завдань: від розпізнавання облич до функціонування слухових апаратів і побутової техніки.

Команда розробників зосереджена на створенні крихітних моделей ШІ, але стверджує, що тепер процес проектування може автоматично виконуватися більш розвиненим ШІ. За словами Чена, у майбутньому великі та маленькі моделі співпрацюватимуть і створюватимуть повноцінну екосистему.

Раніше ми повідомляли про те, що штучний інтелект створив унікального робота, який зумів "обігнати" еволюцію. ШІ сам додумався до того, що роботу потрібні "ноги" і його фінальний проєкт мав вигляд пористого квадрата розміром із мило.