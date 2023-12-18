BAE Systems модернізує старі БМП M2 Bradley "розумною" електронікою та ПЗ на $78 млн

Бойові машини піхоти отримають нову вітроніку, електричні системи, програмне забезпечення, інтелектуальну систему управління живленням, щоб відповідати моделям M7A4 і М2A4.

Related video

Конструктори з BAE Systems зобов'язалися модернізувати старі бойові машини M2 Bradley таким чином, щоб їхні характеристики відповідали більш новим моделям — M7A4 і М2A4. Сума замовлення від Пентагону склала 78,4 млн доларів США, повідомляє Military aerospace.

Представники армійського командування зі штату Мічиган (США) уклали договір з BAE Systems, згідно з яким інженери оновлять застарілі бойові броньовані машини M2 Bradley. Видання зазначає, що машини здатні взаємодіяти в бойових умовах із танками M1 Abrams та іншими сучасними бронетанковими платформами.

Зокрема модернізації підлягають вітроніка (вітроніка об'єднує всі системи машини, включно з цифровою, аудіо- та відео-, розподілу енергії та інше, у броньованих машинах усі її системи збирають в одну, щоб не довелося збільшувати її габарити, — ред.), електричні системи, програмне забезпечення, інтелектуальна система управління живленням, важкі торсіони, гусениці, підвіски й амортизатори, програмно-визначувані радіоприймачі, системи кондиціювання.

Важливо

Бої за Бахмут: FPV-дрон "Дикий шершень" розніс російську САУ "Тюльпан" (відео)

M2 Bradley — бойова машина піхоти для розвідки і перевезення загону, оснащена 25-міліметровою ланцюговою гарматою. Машини Bradley маневрені та досить швидкі.

Бойова машина M2A4 Bradley має інтелектуальну систему управління, забезпечує мобільність по пересіченій місцевості, вогневу міць, зв'язок і захист від засобів РЕБ для механізованої піхоти. Бойові броньовані машини такого типу мають три місця для членів екіпажу та сім місць для піхотинців.

Модель M7A4 Bradley з вбудованим обладнанням для визначення місця розташування цілей, допомагає артилерії, слугуючи як навідник. На її борту є все необхідне обладнання для піхотинців.

ЗМІ нагадує, що в жовтні минулого року компанія отримала 288,4 млн доларів на модернізацію старих машин Bradley до рівня нових M2A4 і M7A4 Bradley, а в серпні виграла контракт на 113,1 млн доларів на постачання армійських бойових машин M2 Bradley.

Раніше ми повідомляли про те, що Lockheed Martin протестувала позабортову систему радіоелектронної боротьби для вертольота MH-60R ВМС США.