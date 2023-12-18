Бої за Бахмут: FPV-дрон "Дикий шершень" розніс російську САУ "Тюльпан" (відео)

Оператор направив дрон-камікадзе у вразливе місце самохідної артилерійської установки, після чого та вибухнула.

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Рота ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади спільно з аеророзвідкою 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України знищила російську самохідну артилерійську установку 2С4 "Тюльпан" на Бахмутському напрямку. Відповідне відео опублікував командир роти Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі в неділю, 17 грудня.

Для атаки військові скористалися дроном-камікадзе, який надав проєкт із виробництва безпілотників "Дикі шершні". Цей FPV-дрон оператор спрямував у бік російської САУ "Тюльпан", яка стояла на засніженій дорозі. Безпілотник вдарив військову техніку у вразливе місце, після чого стався вибух і з САУ повалив дим. Судячи з опублікованих відеокадрів, можна припустити, що самохідний міномет сильно постраждав і окупанти більше не зможуть ним скористатися, щоб шкодити українським воїнам.

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Зазначимо, що САУ 2С4 "Тюльпан" — це російський самохідний міномет, який використовує міни калібру 240 мм. Він може знищувати будівлі, фортифікації, ворожу техніку і живу силу. "Тюльпан" підходить для стрільби з фугасними або активно-реактивними мінами. Він може вистрілювати через 62 секунди в середньому і має максимальну дальність удару в 20 км. Крім міномета, "Тюльпан" має також кулемет для боротьби з піхотою противника, а також кріплення для автоматів і протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, наприкінці листопада бійці роти "Ахіллес" уразили техніку ЗС РФ на кілька мільйонів доларів. Українські бійці вразили САУ 2с19 "Мста-С", ЗРК "Стріла-10", ВАТ і знищили САУ 2с4 "Тюльпан". Також окупанти зазнали втрат у живій силі.

А в другій половині серпня дрони ЗСУ знищили потужний міномет "Тюльпан" і САУ "Акація" під Бахмутом. Оператори роти "Ахіллес" запустили по цілях FPV-дрони з вибухівкою від підприємства "Ескадрон" і з високою точністю уразили російську техніку.