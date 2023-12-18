Бои за Бахмут: FPV-дрон "Дикий шершень" разнес российскую САУ "Тюльпан" (видео)

Оператор направил дрон-камикадзе в уязвимое место самоходной артиллерийской установки, после чего та взорвалась.

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Рота ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады совместно с аэроразведкой 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой Вооруженных сил Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С4 "Тюльпан" на Бахмутском направлении. Соответсвующее видео опубликовал командир роты Юрий Федоренко в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 декабря.

Для атаки военные воспользовались дроном-камикадзе, который предоставил проект по производству беспилотников "Дикие шершни". Этот FPV-дрон оператор направил в сторону российской САУ "Тюльпан", которая стояла на заснеженной дороге. Беспилотник ударил военную технику в уязвимое место, после чего произошел взрыв и из САУ повалил дым. Судя по опубликованным видеокадрам, можно предположить, что самоходный миномет сильно пострадал и оккупанты более не смогут им воспользоваться во вред украинским воинам.

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Отметим, что САУ 2С4 "Тюльпан" — это российский самоходный миномет, который использует мины калибра 240 мм. Он может уничтожать здания, фортификации, вражескую технику и живую силу. "Тюльпан" подходит для стрельбы с фугасными или активно-реактивными минами. Он может выстреливать через 62 секунды в среднем и имеет максимальную дальность удара в 20 км. Кроме миномета, "Тюльпан" имеет также пулемет для борьбы с пехотой противника, а также крепления для автоматов и противотанковых гранатометов.

Напомним, в конце ноября бойцы роты "Ахиллес" поразили технику ВС РФ на несколько миллионов долларов. Украинские бойцы поразили САУ 2с19 "Мста-С", ЗРК "Стрела-10", ВАТ и уничтожили САУ 2с4 "Тюльпан". Также оккупанты понесли потери в живой силе.

А во второй половине августа дроны ВСУ уничтожили мощнейший миномет "Тюльпан" и САУ "Акация" под Бахмутом. Операторы роты "Ахиллес" запустили по целям FPV-дроны со взрывчаткой от предприятия "Эскадрон" и с высокой точностью поразили российскую технику.