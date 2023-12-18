Обманює ракети: Lockheed Martin успішно протестувала систему РЕБ для вертольота MH-60R

Пристрій AOEW здатний працювати як окремо, так і спільно з корабельними системами типу Aegis Baseline 9C.2, щоб протистояти засобам РЕБ Китаю, Росії та КНДР.

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Компанія Lockheed Martin випробувала вдосконалену позабортову систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) AN/ALQ-248, яка мала захистити вертоліт MH-60R ВМС США, передає Interesting engineering.

Систему активного корисного навантаження AN/ALQ-248 Lockheed Martin розробила в рамках програми "вдосконаленої позабортової радіоелектронної боротьби" (Advanced Off-Board Electronic Warfare system — AOEW). Вона хоч і була протестована для вертольота Sikorsky MH-60R, цілком підійде і для моделі MR-60S, стверджують інженери. За словами віце-президента Lockheed Martin Деона Віргутца, AOEW є однією з найскладніших систем РЕБ у світі, здатна дати перевагу в бою і протистояти засобам РЕБ Китаю, Росії, Північної Кореї.

Модуль AOEW дасть змогу відстежувати і протидіяти таким загрозам, як протикорабельні ракети. Система РЕБ може бути інтегрована з корабельною системою Aegis Baseline 9C.2, що дає змогу кораблям обмінюватися інформацією про спостереження або цілевказівки з американськими кораблями та літаками, а також з австралійськими та японськими. Також пристрій сумісний із блоком радіоелектронної боротьби Surface Warfare. Він може працювати незалежно або разом з іншими системами на борту кораблів і наземних військових об'єктів, ідеться в матеріалі.

Як пише Navy Times, технологія AOEW дає змогу суднам ВМС США виявляти загрози, що надходять, і реагувати на них. У 2017 році підрядник аерокосмічної та оборонної промисловості пояснив, що система AOEW AMP AN/ALQ-248 може працювати незалежно або спільно з бортовим датчиком електронного спостереження SEWIP Block 2 AN/SLQ-32(V), щоб виявити наближення ракет, оцінити їхню траєкторію та використовувати методи радіочастотної протидії для їхнього стримування.

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Архітектура позабортової системи радіоелектронної боротьби розроблена на базі відкритих систем, що забезпечує низку переваг, як-от швидке оновлення, функціональна сумісність, зниження витрат на життєвий цикл і можливість швидкого встановлення нового обладнання. Ця інноваційна технологія закладає основу для реалізації аналогічних можливостей на інших об'єктах, включно з малими кораблями, безпілотними літальними апаратами та надводними транспортними засобами.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗС РФ почали застосовувати в Україні надпотужні системи РЕБ зі спрямованими антенами, які українські експерти поки що не можуть ідентифікувати.