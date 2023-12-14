"Противник змінився": росіяни почали застосовувати в Україні надпотужні системи РЕБ

Окупанти могли переробити серійні комплекси, щоб вони глушили управління БПЛА на великій відстані, не зачіпаючи передачу відеосигналу.

Related video

Російські військові почали застосовувати в зоні бойових дій нові потужні системи радіоелектронної боротьби зі спрямованими антенами. Про це написав фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі в середу, 13 грудня.

Експерт зібрав і проаналізував кілька десятків відео з дронів-камікадзе, на яких було видно, як оператори втрачають керування безпілотниками, хоча відеопередача даних при цьому залишається стабільною.

"Тільки в одному я побачив, що це відбувається над російською технікою і ми можемо говорити про "Купол". В інших випадках втрата управління відбувається високо. Іноді це 200-300 метрів. Часто внизу навіть посадок немає", — написав Сергій "Флеш".

Важливо

"Мало хто хоче займатися": експерт назвав 4 проблеми України у сфері РЕБ

Як припускає Сергій Бескрестнов: ЗС РФ почали застосовувати на фронті в Україні нові потужні системи РЕБ зі спрямованими антенами, які експерт поки що не може ідентифікувати. Експерт також звернув увагу на те, що останнім часом "противник змінився" і почав розвивати виробництво засобів радіоелектронної боротьби і більше не показує свої нові військові розробки в інтернеті.

У коментарях Сергій "Флеш" також висловив припущення, що мова може йти про переробку серійного пристрою РЕБ на одному із заводів-виробників, який має десятирічні напрацювання в цій сфері. У теорії росіяни могли мінімізувати апаратуру на одній із систем РЕБ, підлаштувавши таким чином техніку під виконання вузьких завдань.

Дещо раніше стало відомо, що Росія глушить американську високоточну зброю ЗСУ. Американський генерал Антоніо Агуто відзначив "високу адаптивність" російських військ у питанні придушення високоточного озброєння. Тому США необхідно вдосконалювати свої системи і робити їх стійкими та гнучкими.

Крім того, за інформацією CNN, ЗС РФ створили потужну лінію оборони, використовуючи системи РЕБ, такі як "Поле-21". Вони не дають HIMARS і Excalibur точно вражати цілі.