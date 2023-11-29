Україні потрібно перемогти потужну РЕБ Росії, щоб звільнити більше територій, — CNN

ЗС РФ створили потужну лінію оборони, використовуючи не тільки фізичні укріплення, а й системи РЕБ, такі як "Поле-21". Вони заважають HIMARS і Excalibur точно вражати цілі.

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Україна прагне наздогнати Росію у сфері радіоелектронної боротьби і попутно знищує російські комплекси на полі бою, щоб послабити і отримати перевагу. Подробиці з передової дізналися журналісти американського телеканалу CNN.

Україна знищує РЕБ Росії

Радіоелектронна боротьба або скорочено (РЕБ) має на увазі застосування техніки і тактики з використанням електромагнітних полів. Наприклад, на війні в Україні обидві сторони активно застосовують "глушилки", які пригнічують системи наведення GPS дронів і ракет, змушуючи їх промахуватися по цілях.

Після майже шести місяців контрнаступу української армії стало зрозуміло, що Росія створила не тільки фізичні укріплення, а й потужну електронну оборону, яка сильно заважає військам звільняти окуповані території. А на початку листопада командир відділення БПЛА 59-ї мотострілецької бригади ЗСУ Павло Петриченко опублікував відео, на якому дрон-бомбардувальник підірвав гранатами антени російського комплексу РЕБ "Поле-21" на даху багатоквартирного житлового будинку в Донецьку — за 12 км від лінії зіткнення.

У коментарі CNN Павло Петриченко заявив, що Силам оборони України необхідно знищувати комплекси "Поле-21", щоб звільнити більше території. Українські війська досить успішно цим займаються, про що свідчать відеозаписи інших ударів. Військовий сподівається, що подібних відео стане набагато більше, і вони допоможуть іншим операторам визначати російські антени для їх подальшого знищення.

Як РЕБ заважає українцям наступати

"На початку конфлікту вони використовували засоби радіоелектронної боротьби, щоб завадити нашому зв'язку, нашим раціям, радіозв'язку, телефонам і дронам. Але коли ми почали отримувати закордонну техніку, вони почали використовувати ці системи для придушення нашої зброї", — поділився Павло Петриченко.

Він додав, що реактивна система залпового вогню HIMARS і високоточні артилерійські снаряди Excalibur 155 використовують супутникову систему наведення GPS, і РЕБ Росії заважає їм завдавати ударів. Тоді росіяни перетворили перевагу "розумної" керованої зброї, наданої Україні західними партнерами, на вразливість.

ЗСУ використовують ракетні системи HIMARS Фото: ukranews.com

У своєму нещодавньому есе Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що російські системи значно знизили можливості снарядів Excalibur, оскільки їхня система наведення "дуже чутлива до впливу радіоелектронної боротьби противника". Крім того, український генерал заявив про масове виробництво в РФ "окопних" комплексів РЕБ. За його словами, окупанти зберігають велику перевагу в радіоелектронній боротьбі, попри втрати техніки.

Система "Поле-21" є лише одним елементом російської РЕБ, і Москва збільшує свій арсенал. ЗС РФ використовують проти України технології створення радіоелектронних завад і "спуфінг" — підміну сигналів GPS, коли ворожий дрон або ракету примушують неправильно визначати своє місцеперебування і думати, що вони перебувають в іншому місці. Вони також заважають роботі радарів, радіозв'язку і навіть мобільних телефонів.

Антени російського комплексу РЕБ Поле-21 Фото: ТАСС

Є й хороші новини — представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що російські перешкоди не зробили "неефективними" високоточні системи, надані Україні армією США, зокрема ракетні установки HIMARS. Як повідомив американський військовий, Міноборони вжило необхідних заходів, щоб модифікувати системи і зменшити їхні вразливості, а оновлення впроваджуються якомога швидше, щоб протидіяти РЕБ Росії.

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Україна теж посилює РЕБ

Українські фахівці також не стоять на місці. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів CNN, що Україна збільшує виробництво засобів РЕБ і загалом змінює підхід до їх застосування. Це передбачає раціональне оснащення збройних сил новою технікою там, де це найбільше необхідно. Зокрема, Мінцифри підтримує розробку дистанційно керованих систем РЕБ, які зможуть пригнічувати тільки техніку противника, не зачіпаючи своїх, інакше є ризик, що під їхній вплив потраплять українські безпілотники.

Водночас, каже Михайло Федоров, Україні потрібно отримати систему, яка дасть змогу дронам масово вражати засоби РЕБ Росії. Це змінить правила гри і значно спростить роботу українських операторів БПЛА.

"На Заході є всі необхідні нам технології. Питання, можливо, в тому, як його використовувати, і це важливе питання. Нам потрібно подумати про наступний технологічний етап війни", — підкреслив міністр.

Раніше писали, що в Україні створюють систему, яка захистить дрони ЗСУ від дружнього РЕБ. За словами керівника компанії Griselda Олексія Теплухіна, така технологія набагато сильніше підвищить ефективність українських військ, ніж закупівля вдвічі більшої кількості БПЛА.