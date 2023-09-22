Заважає ЗСУ атакувати: у Мінцифри показали "засекречений" РЕБ окупантів (відео)

Комплекс "Поле-21М" російські військові встановлюють на вишках мобільних операторів і висотних будівлях, "оглушаючи" і "засліплюючи" українські безпілотники.

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Російські окупанти для того, щоб перешкодити контрнаступу Збройних сил України, дедалі частіше використовують "засекречений" комплекс радіоелектронної боротьби "М", якого немає на жодному фото. Про те, як виявити цю техніку, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України в п'ятницю, 22 вересня.

Українців закликали повідомляти про ворожу систему РЕБ у чатбот єВорог. Бо це допомагає нашим військовим виявляти такі комплекси радіоелектронної боротьби противника та ліквідовувати їх.

"Щодня воїни борються за наші землі, засоби РЕБ заважають роботі бійців. Вдячні українцям, які раніше повідомляли в чатбот про РЕБ окупанта. Військові отримали важливу інформацію, яка допомагає знищувати ворожі установки", — йдеться в повідомленні профільного міністерства.

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Що необхідно знати про РЕБ "Поле-21М"

Комплекс глушить сигнал GPS на відстані понад 20 км і заважає дронам відпрацьовувати по ворожих позиціях. Цей РЕБ може розміщуватися не тільки на техніці. Ворог маскує військові антени під цивільні та розташовує їх на:

висотних будівлях;

вишках операторів мобільного зв'язку;

автомобілях;

землі та будинках;

елеваторах;

водонапірних вежах.

У Мінцифри зазначають, що окупанти приховують зовнішній вигляд установки "Поле-21М", тому її фото відсутні в мережі. Для того щоб уміти відрізнити РЕБ "Поле-21М" від іншої подібної техніки, у профільному міністерстві для українців створили коротке відео.

Людям також нагадали про те, що необхідно дотримуватися правил безпеки, інформуючи про техніку противника за допомогою мобільних додатків. Після надсилання заявки потрібно видалити листування, фото і відео з пристрою. Також небажано і небезпечно обговорювати телефоном знаходження або переміщення техніки ЗС РФ.

Нагадаємо, на початку вересня Мінцифри назвала найнебезпечніші комплекси РЕБ Росії, які заважають контрнаступу ЗСУ. За допомогою своєї техніки ЗС РФ глушать безпілотники і зв'язок, заважаючи українським бійцям координувати підрозділи на полі бою.

Також ми писали про те, скільки російських РЕБ знищили в Україні. У Генштабі зазначили, що ще в перші тижні війни під час деокупації Київської області українські військові без зусиль пошкодили систему РЕБ "Красуха", раніше розпіарену російським Міноборони.