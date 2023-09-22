Мешает ВСУ атаковать: в Минцифры показали "засекреченный" РЭБ оккупантов (видео)

Комплекс "Поле-21М" российские военные устанавливают на вышках мобильных операторов и высотных зданиях, "оглушая" и "ослепляя" украинские беспилотники.

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Российские оккупанты для того, чтобы помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины, все чаще используют "засекреченный" комплекс радиоэлектронной борьбы "М", которого нет ни на одном фото. О том, как выявить эту технику, рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины в пятницу, 22 сентября.

Украинцев призвали сообщать о вражеской системе РЭБ в чатбот єВорог. Так как это помогает нашим военным обнаруживать такие комплексы радиоэлектронной борьбы противника и ликвидировать их.

"Ежедневно воины борются за наши земли, средства РЭБ мешают работе бойцов. Благодарны украинцам, которые ранее сообщали в чатбот о РЭБ оккупанта. Военные получили важную информацию, которая помогает уничтожать вражеские установки", — говорится в сообщении профильного министерства.

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Что необходимо знать о РЭБ "Поле-21М"

Комплекс глушит сигнал GPS на расстоянии более 20 км и мешает дронам отрабатывать по вражеским позициям. Этот РЭБ может размещаться не только на технике. Враг маскирует военные антенны под гражданские и располагает их на:

высотных зданиях;

вышках операторов мобильной связи;

автомобилях;

земле и домах;

элеваторах;

водонапорных башнях.

В Минцифры отмечают, что оккупанты скрывают внешний вид установки "Поле-21М", поэтому ее фото отсутствуют в сети. Для того чтобы уметь отличить РЭБ "Поле-21М" от другой подобной техники, в профильном министерстве для украинцев создали короткое видео.

Людям также напомнили о том, что необходимо соблюдать правила безопасности, информируя о технике противника с помощью мобильных приложений. После отправки заявки нужно удалить переписку, фото и видео с устройства. Также нежелательно и опасно обсуждать по телефону нахождение или перемещение техники ВС РФ.

Напомним, в начале сентября Минцифры назвала самые опасные комплексы РЭБ России, которые мешают контрнаступлению ВСУ. С помощью своей техники ВС РФ глушат беспилотники и связь, мешая украинским бойцам координировать подразделения на поле боя.

Также мы писали о том, сколько российских РЭБ уничтожили в Украине. В Генштабе отметили, что еще в первые недели войны во время деоккупации Киевской области украинские военные без труда повредили систему РЭБ "Красуха", ранее распиаренную российским Минобороны.