Отсутствие смекалки равно смерти: как происходит электронная война РФ против Украины

По словам командира 350-го крыла Spectrum Warfare Джоша Кослова, скорость и изобретательность обеих сторон является потрясающей. Штаты изучают опыт войны.

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Российско-украинская война происходит сразу во многих измерениях. Одно из них — это электронная борьба, которая также дает ценный опыт для США. Об этом сообщает Defense News.

Украинские войска находят и используют пробелы в российских возможностях глушения и обмана. Россия в свою очередь пытается нарушить украинскую способность к командованию и контролю. Также заблокировать доступ к электромагнитному спектру, который используется для связи и наведения оружия. Полковник Джош Кослов, лидер 350-го крыла Spectrum Warfare, говорит, что скорость и изобретательность на войне является потрясающей.

"Скорость, которую демонстрируют обе стороны в том, как они выполняют операции в спектре, является потрясающей. Обе стороны ведут игру в кошки-мышки очень, очень хорошо", — заявил Кослов.

Также он добавил, что США учатся на этом опыте, пока Пентагон работает над восстановлением собственных арсеналов для обмана и глушения. Они нужны для подготовки к потенциальному конфликту с КНР или РФ.

"В будущем для нас, если мы будем противостоять равному себе, ловкость и скорость являются ключом к успеху в спектре. Отсутствие контроля над спектром приводит к смертельным случаям, приводит к смерти. И мы видим это снова и снова в той войне (российско-украинской)", — заявил Кослов.

350-е крыло Spectrum Warfare было создано в США 2 года назад — это первое в своем роде подразделение, которое должно исследовать преимущества электромагнитного спектра.

Напомним, 13 сентября СМИ писали, что РФ чаще атакует "Ланцетами" и планирующими бомбами, чтобы сорвать украинское наступление.

Также украинские военные уничтожили Т-80БВМ, которого не спасла система радиоэлектронной борьбы от БПЛА.