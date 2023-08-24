"Сложно работать с зоопарком": эксперт объяснил, почему ВСУ не хватает РЭБ на фронте

Сейчас ВСУ лишь на 20% обеспечены средствами радиоэлектронной борьбы, как мощными комплексами, так и небольшими окопными системами.

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Украине не хватает средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на фронтах, так как переданные союзниками комплексы не объединяются в единую систему. О такой проблеме в интервью изданию "Цензор" рассказал украинский военнослужащий и специалист по радиоэлектронным технологиям Сергей Бескрестновой (позывной "Флеш").

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины укомплектованы средствами РЭБ лишь на 20%. Их можно разделить на два типа по назначению, первый — мощные мобильные комплексы, такие как украинские "Буковель" и "Нота", способные заглушить даже крылатые дроны "Ланцет", такие Силы обороны применяют на всех фронтах.

Украинская система РЭБ Буковель AD Фото: Скриншот

Второй тип — окопный, например, антидроновые ружья. Эти средства РЭБ украинские защитники используют для выполнения локальных задач, они не могут побороть дроны-камикадзе "Ланцет" или разведывательные "Орланы", однако успешно подавляют квадрокоптеры, такие как DJI Mavic.

"К сожалению, у нас не хватает ни больших комплексов, ни окопного РЭБа. Партнеры нам не могут помочь. Никто не рассчитывал, что война станет настолько зависимой от беспилотников, и что РЭБ понадобится в таких гигантских масштабах", — заявил Сергей Флеш.

Он пояснил, что союзники передают Украине свои средства РЭБ, но они часто настроены на работу в разных диапазонах частот, поэтому не "стыкуются" в одну систему. Например, только из Америки поставляется оборудование от десятков производителей. Из-за этого украинским "ребовцам" приходится осваивать каждый комплекс по отдельности.

"Работать с этим зоопарком техники очень сложно", — подчеркнул военный.

Украинское антидроновое ружье Kvertus Фото: armyinform

Что касается комплексов "Буковель" и "Нота", то украинские предприятия пытаются увеличить производство, но их стоимость очень высока — речь идет о сотнях тысяч долларов. В то же время Россия развивает свои технологии РЭБ, заставляя создавать новые технологии, потому что уже имеющиеся не всегда можно модернизировать под новые реалии.

"Представьте, мы выпустили РЭБ по всем фронтам на один набор частот, а противник взял и применил новую частоту. И получается, нам нужно полностью все переделывать, или вводить новое изделие", — пояснил Сергей.

По его словам, перенастроить частоты окопных средств вообще невозможно, потому что они делаются "одноразовыми". Дефицит антидроновых ружей и других компактных устройств РЭБ приводит к большим наценкам. Для понимания: себестоимость ружей в Китае составляет около $1500-2000, а в Украине их продают уже за $8000-15000, а иногда и $20 000.

Украинские производители собирают 90% окопных средств РЭБ самостоятельно, но из китайских деталей. Сергей Флеш ожидает, что цены будут снижаться, если будет увеличиваться собственное производство в Украине.

Ранее писали, какие системы РЭБ нужны ВСУ для защиты от дронов-камикадзе РФ. Как считает Сергей Флеш, антидроновые пушки в этом случае не сработают.