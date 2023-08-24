"Складно працювати з зоопарком": експерт пояснив, чому ЗСУ не вистачає РЕБ на фронті

Зараз ЗСУ лише на 20% забезпечені засобами радіоелектронної боротьби, як потужними комплексами, так і невеликими окопними системами.

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Україні не вистачає засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на фронтах, бо передані союзниками комплекси не об'єднуються в єдину систему. Про таку проблему в інтерв'ю виданню "Цензор" розповів український військовослужбовець і фахівець з радіоелектронних технологій Сергій Бескрестновий (позивний "Флеш").

За його словами, наразі Збройні сили України укомплектовані засобами РЕБ лише на 20%. Їх можна розділити на два типи за призначенням, перший — потужні мобільні комплекси, такі як українські "Буковель" і "Нота", здатні заглушити навіть крилаті дрони "Ланцет", такі Сили оборони застосовують на всіх фронтах.

Українська система РЕБ Буковель AD Фото: Скриншот

Другий тип — окопний, наприклад, антидронові рушниці. Ці засоби РЕБ українські захисники використовують для виконання локальних завдань, вони не можуть побороти дрони-камікадзе "Ланцет" або розвідувальні "Орлани", проте успішно придушують квадрокоптери, такі як DJI Mavic.

"На жаль, в нас не вистачає ані великих комплексів, ані окопного РЕБу. Партнери нам не можуть допомогти. Ніхто не розраховував, що війна стане настільки залежною від безпілотників, і що РЕБ знадобиться в таких гігантських масштабах", — заявив Сергій Флеш.

Він пояснив, що союзники передають Україні свої засоби РЕБ, але вони часто налаштовані на роботу в різних діапазонах частот, тому не "стикуються" в одну систему. Наприклад, тільки з Америки постачається обладнання від десятків виробників. Через це українським "ребівцям" доводиться освоювати кожен комплекс окремо.

"Працювати з цим зоопарком техніки дуже складно", — підкреслив військовий.

Украинское антидроновое ружье Kvertus Фото: armyinform

Що стосується комплексів "Буковель" і "Нота", то українські підприємства намагаються збільшити виробництво, але їх вартість дуже висока — мова йде про сотні тисяч доларів. Водночас Росія розвиває свої технології РЕБ, змушуючи створювати нові технології, бо вже наявні не завжди можна модернізувати під нові реалії.

"Уявіть, ми випустили РЕБ по всіх фронтах на один набір частот, а противник узяв і застосував нову частоту. І виходить, нам потрібно повністю все переробляти, або вводити новий виріб", — пояснив Сергій.

За його словами, переналаштувати частоти окопних засобів взагалі неможливо, бо вони робляться "одноразовими". Дефіцит антидронових рушниць та інших компактних пристроїв РЕБ призводить до великих націнок. Для розуміння: собівартість рушниць у Китаї становить близько $1500-2000, а в Україні їх продають вже за $8000-15000, а подекуди і $20 000.

Українські виробники збирають 90% окопних засобів РЕБ самостійно, але з китайських деталей. Сергій Флеш очікує, що ціни будуть знижуватися, якщо буде збільшуватися власне виробництво в Україні.

Раніше писали, які системи РЕБ потрібні ЗСУ для захисту від дронів-камікадзе РФ. Як вважає Сергій Флеш, антидронові гармати у цьому випадку не спрацюють.