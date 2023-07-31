"Гармати неефективні": які системи РЕБ потрібні ЗСУ для захисту від дронів-убивць (відео)

Наявні в Україні технології захищають від FPV-дронів тільки на 35%, тому військовим потрібні аналоги російських "Серпів" і "Стрижів", вважає Сергій Флеш.

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Військовим на південному напрямку необхідно почати застосовувати "переносні" системи радіоелектронної боротьби, оскільки традиційні мало ефективні проти fpv-дронів, а також можуть зашкодити й українським безпілотникам. Про це розповів експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Наразі fpv-дрони найбільше шкодять ЗСУ. Якщо раніше більшість запитів від військових стосувалися гармат, які працювали по Mavic та інших комерційних дронах, то зараз усі бояться саме fpv. І я вам скажу відверто, що перемішуючись автомобілем, сам думаю, щоб мене не звалив якийсь російський дрон. Це насправді страшна зброя", — сказав військовий.

Він додав, що першими в повномасштабній війні fpv-дрони почали використовувати саме в ЗСУ. Цим українські військові мимоволі навчили росіян використовувати такі ж технології і показали, що вони працюють ефективно. А в самих ЗС РФ розробку і застосування таких дронів масштабували.

"Ми теж не стоїмо на місці і хлопці виробляють свої дрони, просто ми не розповідаємо про це в пабліках. Робота ведеться, але ми намагаємося, на відміну від росіян, не розповідати про це публічно. Але, на жаль, на відміну від росіян, ми займаємося цим поки що не на державному рівні", — зазначив Бескрестнов.

Чому традиційні системи РЕБ не працюють проти fpv-безпілотників

Експерт пояснив, що, по-перше, проти такого типу дронів неефективні антидронові гармати, адже безпілотник летить зі швидкістю 200 км на годину і оператор просто не встигне відпрацювати по ньому. Тому в цьому випадку потрібно застосовувати системи придушення типу "Купол" або "Щит". Вони створюватимуть певний бар'єр і не дадуть підлетіти до техніки або наших бійців. Складність у тому, що всі поточні розробки РЕБ не дають стовідсоткової гарантії, проте ці системи забезпечують захист лише на 30-35%.

Друга проблема полягає в тому, що система РЕБ "Купол" або "Щит" використовує випромінювання цілодобово.

"Уявіть собі, що таки купольні системи захисту поставлять 10 або 40 штук на одній ділянці фронту. Ми тоді просто не дамо своїм же пілотам літати", — сказав експерт.

Ще одна складність пов'язана з електроспоживанням. "Купол" і "Щит" дуже енерговитратні, тому не зможуть працювати на акумуляторах. Для них потрібно буде спеціально купувати генератори.

Що допоможе ЗСУ захиститися від безпілотників

Сергій Бескрестнов говорить про те, що найкращий варіант у такому разі — це РЕБ-установка "Стриж" і радіоелектронна гармата "Серп", які вже використовують російські військові.

"Це установки, які не випромінюють пригнічувальні хвилі постійно. Вони моніторять ефір і засікають, з якого боку наближається дрон. Система його підпускає на певну відстань і вже тільки тоді активує "глушилку". Потім вона "перевіряє", чи справді вдалося придушити дрон і знову входить у режим чергування", — пояснив військовий.

Які РЕБ проти fpv-дронів існують в Україні

Ведучий рубрики "Воєнтех" в ефірі телеканалу "Ми — Україна" розповів про те, що волонтери вже три тижні випробовують таку систему в умовах бойових дій на одному з танків Т-72. Жоден ворожий дрон-камікадзе по цьому танку не поцілив, хоча той танк, що працював із ним у парі, зазнав ушкоджень від БПЛА. Однак розробка ще потребує покращення.

Крім того, українські військові регулярно знімають із трофейних танків і вивчають ті системи радіоелектронної боротьби, які ЗС РФ закуповують у Китаї, — у такий спосіб вони шукають не тільки можливість їм протидіяти, а й створити щось своє.

Раніше ми писали про те, як еволюціонує РЕБ проти дронів в Україні. Наша країна використовує навіть військову техніку противника, щоб удосконалити свої системи РЕБ і випускати нові зразки.

Також наприкінці липня стало відомо, що в Україні тестують антидронову систему РЕБ для танків. За словами розробників, пристрій успішно захистив танк Т-72 від російських FPV-дронів під час виконання численних бойових завдань.