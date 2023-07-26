"За 3 тижні жодного влучання": в Україні тестують антидронову систему РЕБ для танків

За словами розробників, пристрій успішно захистив танк Т-72 від російських FPV-дронів під час виконання численних бойових завдань.

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Компанія "Антидрон Україна" випробовує нову систему радіоелектронної боротьби, яку можна встановити на танк. Розробники повідомили про це в соціальній мережі Facebook.

За словами представників компанії, вони разом із військовими вже три тижні випробовують комплекс потужністю 50 Вт, який створює навколо бронетехніки купол радіочастотних перешкод у діапазоні 900 МГц. Судячи з фотографій, обладнання встановили на броні танка Т-72, сховавши в міцний кейс і металевий ящик так, щоб тільки антена стирчала назовні.

Антидроновий комплекс для танка в захисному кейсі Антидроновий комплекс для танка в металевому ящику Фото: Facebook

"Ця коробочка за три тижні виїздів на бойові завдання все виконала на відмінно без жодного влучання від FPV навіть по дотичній. Хоча сусідні екіпажі зловили на одному з численних бойових завдань по два кумуляти (кумулятивні боєприпаси — ред.) кожен. "Перевірка боєм" — словосполучення, доречне як ніколи!", — зазначили в організації Anti-drone.

Як можна судити з посту, комплекс призначений для придушення FPV-дронів, озброєних протитанковими кумулятивними боєприпасами, здатними пробивати броню. Невідомо, чи має система власний акумулятор, чи живиться від енергосистеми танка. Розробники також не розкривають, чи працював "купол" постійно, чи пристрій вмикали, фіксуючи наближення ворожих БПЛА за допомогою аналізаторів радіочастот.

На початку липня команда "Антидрон Україна" представила систему C-Vog FPVKiller проти російських FPV-дронів. Портативний пристрій активується натисканням однієї кнопки і створює перешкоди для роботи БПЛА-камікадзе. Він оснащений акумулятором, заряду якого вистачає приблизно на 1 годину, але безперервно прилад може працювати тільки 3-4 хвилини, оскільки перегрівається.

Писали також, що росіяни масово ставлять на танки засоби РЕБ з Китаю для захисту від дронів. Одну з таких систем захопили бійці 79-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на Мар'їнському напрямку.