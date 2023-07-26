"За 3 недели ни одного попадания": в Украине тестируют антидроновую систему РЭБ для танков

По словам разработчиков, устройство успешно защитило танк Т-72 от российских FPV-дронов во время выполнения многочисленных боевых заданий.

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Компания "Антидрон Україна" испытывает новую систему радиоэлектронной борьбы, которую можно установить на танк. Разработчики сообщили об этом в социальной сети Facebook.

По словам представителей компании, они вместе с военными уже три недели испытывают комплекс мощностью 50 Вт, который создает вокруг бронетехники купол радиочастотных помех в диапазоне 900 Мгц. Судя по фотографиям, оборудование установили на броне танка Т-72, спрятав в прочный кейс и металлический ящик так, чтобы только антенна торчала наружу.

Антидроновый комплекс для танка в защитном кейсе Антидроновый комплекс для танка в металлическом ящике Фото: Facebook

"Эта коробочка за три недели выездов на боевые задания все выполнила на отлично без единого попадания от FPV даже по касательной. Хотя соседние экипажи поймали на одном из многочисленных боевых заданий по два кумулята (кумулятивных боеприпаса — ред.) каждый. "Проверка боем" — словосочетание, уместное как никогда!", — отметили в организации Anti-drone.

Как можно судить по посту, комплекс предназначен для подавления FPV-дронов, вооруженных противотанковыми кумулятивными боеприпасами, способными пробивать броню. Неизвестно, имеет ли система собственный аккумулятор или питается от энергосистемы танка. Разработчики также не раскрывают, работал ли "купол" постоянно или же устройство включали, фиксируя приближение вражеских БПЛА с помощью анализаторов радиочастот.

В начале июля команда "Антидрон Україна" представила систему C-Vog FPVKiller против российских FPV-дронов. Портативное устройство активируется нажатием одной кнопки и создает помехи для работы БПЛА-камикадзе. Оно оснащено аккумулятором, заряда которого хватает примерно на 1 час, но непрерывно прибор может работать только 3-4 минуты, поскольку перегревается.

Писали также, что россияне массово ставят на танки средства РЭБ из Китая для защиты от дронов. Одну из таких систем захватили бойцы 79-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Марьинском направлении.