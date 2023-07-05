В Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ: как оно работает

Антидроновый прибор блокирует канал управления ударного дрона противника и таким образом выводит его из строя.

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Предприятие "Антидрон Україна" разработало портативное устройство C-Vog FPVKiller для борьбы с ударными FPV-дронами российских войск. Информация об этом появилась в Telegram-канале производителя во вторник, 4 июля.

Новый прибор в виде прямоугольного блока с антенной предназначен для нейтрализации опасных беспилотников типа FPV, которые Россия массово применяет в Украине. C-Vog FPVKiller приводится в действие нажатием прочной "антивандальной" кнопки и создает помехи, подавляющие канал управления дронов, практически неуязвимых для других средств РЭБ.

Так выглядит антидрон, который помогает бороться с российскими ударными БПЛА

Технические характеристики C-Vog FPVKiller

подавление каналов управления — в пределах 850-940 мГц;

система управления — механический выключатель;

время работы — до 1 часа;

антенна — коллинеарная, стеклопластиковая;

время непрерывной работы — до 3-4 минут, потом требуется охлаждение;

время зарядки батареи — 2,5-3 часа.

Антидрон выглядит как серебристый металлический прямоугольный блок с антенной.

Сейчас у компании-производителя готовы 30 комплексов C-Vog FPVKiller, в будущем она планирует расширять производство. Процесс напоминает сборку антидроновых ружей, а детали заказываются из Китая партиями по 10-20 штук.

Напомним, в начале июля 2023 года стало известно о том, что "Антидрон Украина" разработал новое антидроновое ружье, которое уничтожает опасные БПЛА "Ланцет". Эти российские дроны-камикадзе наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними.

Также в начале апреля Фокус писал о том, что известно о новом экспериментальном оружии для ВСУ из США. Вместе с боеприпасами, ракетами и другой помощью Украине передалои 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с системой лазерного наведения на цель. Они могут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-131/136 и другие с высокой долей вероятности попадания в цель.