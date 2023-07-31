"Ружья неэффективны": какие системы РЭБ нужны ВСУ для защиты от дронов-убийц (видео)

Существующие в Украине технологии защищают от FPV-дронов только на 35%, поэтому военным нужны аналоги российских "Серпов" и "Стрижей", считает Сергей Флэш.

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Военным на южном направлении необходимо начать применять "переносные" системы радиоэлектронной борьбы, так как традиционные мало эффективны против fpv-дронов, а также могут навредить и украинским беспилотникам. Об этом рассказал эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флэш).

"На данный момент fpv-дроны больше всего вредят ВСУ. Если раньше большинство запросов от военных касались ружей, которые работали по Mavic и другим коммерческим дронам, то сейчас все боятся именно fpv. И я вам скажу откровенно, что перемешиваясь автомобилем, сам думаю, чтобы меня не увалил какой-то российский дрон. Это на самом деле страшное оружие", — сказал военный.

Он добавил, что первыми в полномасштабной войне fpv-дроны начали использовать именно в ВСУ. Этим украинские военные невольно научили россиян использовать такие же технологии и показали, что они работают эффективно. А в самих ВС РФ разработку и применение таких дронов масштабировали.

"Мы тоже не стоим на месте и ребята производят свои дроны, просто мы не рассказываем об этом в пабликах. Работа ведется, но мы стараемся, в отличие от россиян, не рассказывать об этом публично. Но, к сожалению, в отличие от россиян, мы занимаемся этим пока не на государственном уровне", — отметил Бескрестнов.

Почему традиционные системы РЭБ не работают против fpv-беспилотников

Эксперт объяснил, что, во-первых, против такого типа дронов неэффективны антидроновые ружья, ведь беспилотник летит со скоростью 200 км в час и оператор просто не успеет отработать по нему. Поэтому в этом случае нужно применять системы подавления типа "Купол" или "Щит". Они будут создавать определенный барьер и не дадут подлететь к технике или нашим бойцам. Сложность в том, что все текущие разработки РЭБ не дают стопроцентной гарантии, однако эти системы обеспечивают защиту только на 30-35%.

Вторая проблема состоит в том, что система РЭБ "Купол" или "Щит" использует излучение круглосуточно.

"Представьте себе, что таки купольные системы защиты поставят 10 или 40 штук на одном участке фронта. Мы тогда просто не дадим своим же пилотам летать", — сказал эксперт.

Еще одна сложность связанна с электропотреблением. "Купол" и "Щит" очень энергозатраты, поэтому не смогут работать на аккумуляторах. Для них нужно будет специально покупать генераторы.

Что поможет ВСУ защититься от беспилотников

Сергей Бескрестнов говорит о том, что лучший вариант в таком случае — это РЭБ-установка "Стриж" и радиоэлектронная пушка "Серп", которые уже используют российские военные.

"Это установки, которые не излучают подавляющие волны постоянно. Они мониторят эфир и засекают, с какой стороны приближается дрон. Система его подпускает на определенное расстояние и уже только тогда активирует "глушилку". Затем она "проверяет", действительно ли удалось подавить дрон и снова входит в режим дежурства", — объяснил военный.

Какие РЭБ против fpv-дронов существуют в Украине

Ведущий рубрики "Воентех" в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал о том, что волонтеры уже три недели испытывают такую систему в условиях боевых действий на одном из танков Т-72. Ни один вражеский дрон-камикадзе по этому танку не попал, хотя тот танк, который работал с ним в паре получил повреждения от БПЛА. Однако разработка еще требует улучшения.

Кроме того украинские военные регулярно снимают с трофейных танков и изучают те системы радиоэлектронной борьбы, которые ВС РФ закупают в Китае.Таким образом они ищут не только возможность им противодействовать, но и создать что-то свое.

Ранее мы писали о том, как эволюционирует РЭБ против дронов в Украине. Наша страна использует даже военную технику противника, чтобы усовершенствовать свои системы РЭБ и выпускать новые образцы.

Также в конце июля стало известно, что в Украине тестируют антидроновую систему РЭБ для танков. По словам разработчиков, устройство успешно защитило танк Т-72 от российских FPV-дронов во время выполнения многочисленных боевых заданий.