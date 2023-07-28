Русские уже жалуются: как эволюционирует РЭБ против дронов в Украине (видео)

Украина использует даже военную технику противника, чтобы усовершенствовать свои системы РЭБ и выпускать новые образцы.

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Украиские бойцы на Донецком направлении особенно нуждаются в компактных системах радиоэлектронной борьбы, которые позволяли бы спасать жизнь военных в окопах. Об этом рассказал боец 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка Александр Карпюк (более известный под псевдо Серж Марко).

"Единственное, о чем я жалею, что у нас нет окопного РЭБ, который должен защищать бойцов и работать против "Мавиков" и "Ланцетов. Мы здесь только начинаем и это очень плохо", — сказал Карпюк.

Военный выразил удивление тем, что Украина смогла создать очень большие и классные машины, которые могут закрывать сектора, но почему-то не может пока сделать дешевое и компактное средство радиоэлектронной борьбы. При этом Карпюк не отрицает, что украинский РЭБ тоже очень хорошо эволюционировал.

"Тут надо "поблагодарить" россиян, потому что они вкладывали миллиарды долларов (в системы РЭБ, — ред.) с 2008 года после войны в Грузии. И мы у них начали учиться", — продолжил Серж Марко.

По словам бойца, Украина тоже может делать и поставлять военным качественные станции радиоэлектронной борьбы. Однако пока что наша страна не может себе позволить выпускать РЭБ в промышленном масштабе, как это сейчас делает РФ, использую ВПК.

"Но я знаю компании, которые делают уже сейчас очень неплохие РЕБ. И российские пилоты начинают на них жаловаться", — добавил Карпюк.

А несколько ранее эксперт объяснил, почему новые дроны из РФ не страшны Украине. Если раньше РФ считали лидером с точки зрения технологий РЭБ, то сейчас Украина абсолютно не уступает стране-агрессору.

Также СМИ писали о том, что Турция представила мобильную систему РЭБ, которая заглушает дроны, связь и даже мины. Военные смогут без труда переносить компактное оборудование на поле боя или установить его на транспорт, чтобы подавлять врага даже в движении.