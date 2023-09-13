РЭБ от дрона не спасла: в Украине уничтожили "неуязвимый" российский танк Т-80БВМ (видео)

Украинские военные убедились, что Т-80БВМ хорошо пробивается и горит, несмотря на новейшие системы защиты, в том числе и от беспилотников.

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Украинский ударный беспилотник помог бойцам Национальной гвардии уничтожить российский танк Т-80БВМ, на который недавно оккупанты поставили защиту от дронов. Видео опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в среду, 13 сентября.

Бойцы Национальной гвардии ночью запустили ударный беспилотник с тепловизором и системой сброса боеприпасов, успешно выследив модернизированный танк ВС РФ. Первый снаряд попал Т-80БВМ в задний сектор башни. За ним беспилотник сбросил еще два боеприпаса, которые поразили передний сектор, после чего в танке детонировал боекомплект и всю машину охватило пламя, что зафиксировал беспилотник-разведчик, который передавал изображение с более безопасного расстояния.

"Несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание. Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается", — подписал видеокадры Клименко.

В России поставили на танк Т-80БВМ новую защиту от дронов: что известно

10 сетября россияне показали обновленный танк Т-80БВМ, который модернизировать, учитывая опыт боевых действий в Украине. Российские журналисты приехали на закрытый полигон предприятия "Омсктрансмаш", которое и занимается восстановление и модернизацией танков этой модели. В пропагандистском сюжете речь идет о том, что танк получил новую крышу на башне, новую усиленную защиту, новые кумулятивные решетки, а также новую систему защиты от дронов. Работники телеканала также назвали Т-80БВМ "летающим танком" за скорость передвижения и заверили, что якобы он — самый незаметный из всех танков ВС РФ.

Т-80БВМ получил станцию радиоэлектронной связи в виде элементов, напоминающих грибы, которые установлены на башню. Ее предназначение — подавлять спутниковую навигацию и каналы управления дронов. В видеосюжете даже продемонстрировали этот процесс на практике и посадили с помощью РЭС гражданский квадрокоптер. Однако в этом тоже был нюанс: новая РЭС смогла подавить только WiFi, однако изображение с дрона на экран оператора БПЛА продолжило передаваться без особых проблем.

Техника действительно получила модернизированную крышу на башне, которую еще называют "мангалом". В "Омсктрансмаше" не отрицают, что на такие изменения пришлось пойти, видя результаты боевых действий в Украине. Очевидно, речь идет о том, что украинские военные часто использую против российских танков беспилотные летательные аппараты, которые направляют прямо в башню техники, как в одно из самых уязвимых мест. Новая защитная конструкция собрана треугольниками из тонкого металлического профиля на болтовых соединениях.

Разработчики заявляют, что такой "мангал" якобы поможет полностью обезопасить танк от противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносной противотанковой установки NLAW. Заметим, что последнее утверждение подверг сомнению даже сам журналист "Звезды" Алексей Егоров, который и разговаривал с представителями предприятия-разработчика.На модернизированном варианте Т-80БВМ на башне также установили сетку с металлическими элементами.

Напомним, 7 сентября FPV-дроны помешали оккупантам эвакуировать танк с поля боя. Уничтожить бронированный тягач, который пытался сдвинуть с места поврежденные танк, смогли два дрона-камикадзе, выпустить которые помогли простые украинцы.

Кроме того в начале сентября дроны ВСУ лишили россиян танка Т-90 и новейшей БМД-4М. Сначала оператор дрона запустил беспилотник-камикадзе вдогонку танку Т-90, который на большой скорости выезжал из одного из населенных пунктов. БПЛА поразил танк в моторный отсек, после чего раздался хлопок, бронированная техника остановилась и задымилась. Второй целью для бойцов ВСУ стала боевая машина десанта российских оккупантов.