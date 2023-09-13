РФ чаще атакует "Ланцетами" и крылатыми бомбами, чтобы сорвать наступление Украины — WSJ

Украинские военные пытаются защититься от атак с воздуха с помощью сеток и систем РЭБ, но они не всегда справляются.

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Россия значительно увеличила производство ударных беспилотников "Ланцет" и чаще применяет их на поле боя, пытаясь остановить украинское контрнаступление. Об этом пишет американское издание The Washington Post, журналисты которого побывали на передовой.

Украинские солдаты, участвующие в контрнаступлении, рассказали американским журналистам, что "Ланцеты", которые не использовались активно на ранних этапах операции, с тех пор превратились в главную проблему на поле боя. 43-летний командир БМП "Брэдли" с позывным "Француз" рассказал изданию, что за последний месяц количество атак дронов-камикадзе "Ланцет" резко возросло, хотя боевые машины "Брэдли" хорошо защищены от некоторых мин и противотанковых ракет, российские дроны-камикадзе представляют гораздо большую угрозу.

"Если вы будете атаковать днем, они могут ударить по транспорту с помощью двух-трех дронов, — сказал он. — Если Ланцет попадает в моторный отсек, то машина будет серьезно повреждена".

Российские государственные СМИ сообщили о наращивании производства "Ланцетов", а их стоимость оценивается в $30 000–35 000, что гораздо дешевле, чем дроны и ракеты более высокого класса, сказал журналистам Сэмюэл Бендетт, участник программы российских исследований в Центре военно-морского анализа в Арлингтоне.

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Украинские силы адаптировались, установив сетки и сетчатые ограждения вокруг критически важных систем, а еще поставили защитные барьеры для преждевременного взрыва "Ланцетов". Важную роль отводят и средствам радиоэлектронной борьбы.

The Washington Post отмечает, что истощение запасов высокоточных ракет в Москве вызвало изменения, которые опираются на преимущества России, в том числе большие запасы бомб, сбрасываемых с самолетов, как в советские времена. Боеприпасы ФАБ-500 известны как "тупые бомбы", поскольку они неуправляемы и неточны, заставляя пилотов рисковать своими самолетами, подлетая ближе к цели и сбрасывая их. Модификации, которые, судя по всему, были впервые применены весной, превратили их в более опасное оружие.

"Теоретически этим бомбам можно противостоять, но сбить их крайне сложно, практически невозможно", — сказал журналистам спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Единственное практическое решение, по его словам, — это сбивать российские самолеты дальше от территории Украины, а не сами бомбы. Но для этого, потребуются современные истребители, такие как американские F-16, до которых осталось еще несколько месяцев, поскольку Вашингтон и его партнеры сосредоточены на обучении украинских пилотов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине создали аналог "Ланцета". В Госспецсвязи раскрыли, когда дрон попадет на фронт.