В Украине создали аналог "Ланцета": в Госспецсвязи раскрыли, когда дрон попадет на фронт

Как утверждают в Госслужбе спецсвязи, контракт на поставку "украинских Ланцетов" будет подписан уже в течении ближайших недель.

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Украинским производителям удалось создать беспилотник ударного типа, который станет аналогом российского "Ланцета". Об этом рассказал глава Государственной службы специальной связи Юрий Щиголь в эфире национального телемарафона во вторник, 29 августа.

"В Украине действительно создали аналог российского мощного ударного дрона "Ланцет". Их разработала довольно известная украинская компания. А в ближайшее время этот тип БПЛА доставят на фронт", — сказал Щиголь.

Детали, которые касаются производителя и разработчиков, чиновник не уточнил из соображений безопасности. Он также добавил, что в ближайшие несколько недель будет подписан контракт на поставку этих беспилотников, и он станет самым массовым.

"Самое сложное в производстве дронов это не просто полететь, это попасть в цель. Над этим действительно должны работать инженеры. Мы практически за год создали такой беспилотный аппарат и увидим его на поле боя в ближайшее время", — добавил глава Госслужбы спецсвязи.

Напомним, несколько ранее вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил о том, что в Украине уже создали аналог российских дронов "Ланцет". Сейчас производители дорабатывают беспилотник, а Минцифры помогает им масштабировать производство.

Кроме того в Украине уже запускают в производство дроны-камикадзе "Відсіч", которые должны стать ответам российским "Ланцетам". Судя по фото, которое опубликовало медиа, "Відсіч" представляет собой небольшой беспилотный летательный аппарат белого цвета. Запускают его с помощью катапульты. Новый украинский дрон спроектирован как модель самолетного типа. Разработала этот беспилотный летательный аппарат компания First Contact. А презентовали модель беспилотника на iForum.