РФ частіше атакує "Ланцетами" і крилатими бомбами, щоб зірвати наступ України — WSJ

Українські військові намагаються захиститися від атак з повітря за допомогою сіток і систем РЕБ, але вони не завжди справляються.

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Росія значно збільшила виробництво ударних безпілотників "Ланцет" і частіше застосовує їх на полі бою, намагаючись зупинити український контрнаступ. Про це пише американське видання The Washington Post, журналісти якого побували на передовій.

Українські солдати, які беруть участь у контрнаступі, розповіли американським журналістам, що "Ланцети", які не використовувалися активно на ранніх етапах операції, відтоді перетворилися на головну проблему на полі бою. 43-річний командир БМП "Бредлі" з позивним "Француз" розповів виданню, що за останній місяць кількість атак дронів-камікадзе "Ланцет" різко зросла, хоча бойові машини "Бредлі" добре захищені від деяких мін і протитанкових ракет, російські дрони-камікадзе становлять набагато більшу загрозу.

"Якщо ви будете атакувати вдень, вони можуть вдарити по транспорту за допомогою двох-трьох дронів, — сказав він. — Якщо Ланцет потрапить у моторний відсік, то машина буде серйозно пошкоджена".

Російські державні ЗМІ повідомили про нарощування виробництва "Ланцетів", а їхню вартість оцінюють у $30 000-35 000, що набагато дешевше, ніж дрони та ракети вищого класу, сказав журналістам Семюел Бендетт, учасник програми російських досліджень у Центрі військово-морського аналізу в Арлінгтоні.

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Українські сили адаптувалися, встановивши сітки та сітчасті огорожі навколо критично важливих систем, а ще поставили захисні бар'єри для передчасного вибуху "Ланцетів". Важливу роль відводять і засобам радіоелектронної боротьби.

The Washington Post зазначає, що виснаження запасів високоточних ракет у Москві спричинило зміни, які спираються на переваги Росії, зокрема великі запаси бомб, що скидаються з літаків, як за радянських часів. Боєприпаси ФАБ-500 відомі як "тупі бомби", оскільки вони некеровані та неточні, змушуючи пілотів ризикувати своїми літаками, підлітаючи ближче до цілі та скидаючи їх. Модифікації, які, судячи з усього, були вперше застосовані навесні, перетворили їх на більш небезпечну зброю.

"Теоретично цим бомбам можна протистояти, але збити їх вкрай складно, практично неможливо", — сказав журналістам речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Єдине практичне рішення, за його словами, — це збивати російські літаки далі від території України, а не самі бомби. Але для цього потрібні сучасні винищувачі, такі як американські F-16, до яких залишилося ще кілька місяців, оскільки Вашингтон і його партнери зосереджені на навчанні українських пілотів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні створили аналог "Ланцета". У Держспецзв'язку розкрили, коли дрон потрапить на фронт.