Краще за "Ланцет": у РФ запускають виробництво нових дронів-камікадзе "Скальпель"

Основна перевага БПЛА в тому, що російські військові можуть закладати в нього практично всі види боєприпасів, які у них є на озброєнні.

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У жовтні 2023 року російське конструкторське бюро "Восток" починає промисловий випуск нової ударної безпілотної платформи "Скальпель", покликаної замінити дрони-камікадзе "Ланцет". Про це написало ТАСС у четвер, 7 вересня.

Представники КБ заявили російським журналістам, що зараз тривають льотні випробування багатоцільової платформи одноразового застосування "Скальпель". За їхніми словами, безпілотники-камікадзе нового зразка військові ЗС РФ використовуватимуть у зоні бойових дій в Україні як баражувальний боєприпас. Ба більше, кілька підрозділів російської армії вже замовили у виробників деяку кількість цієї техніки.

Що відомо про безпілотник "Скальпель"

Внутрішній діаметр платформи розроблено таким чином, щоб бойова частина виробу підходила під більшість доступних для армії РФ корисних навантажень. Відсік для корисного навантаження зроблений діаметром 125 мм і завдовжки 650 мм з розрахунком на те, що кожен підрозділ буде самостійно вирішувати, яку бойову частину закладати.

Також у КБ "Восток" розповіли, платформа вирізняється компактним для такої ваги корисного навантаження розміром, максимальною енергоефективністю, легкістю у виготовленні та використанні. Для її розробки використовували, як іноземні, так і вітчизняні деталі.

Ціну безпілотника виробники поки не називають, але обіцяють, що вона "буде доступною".

Технічні характеристики БПЛА "Скальпель"

тип — безпілотна платформа одноразового застосування;

корисне навантаження — підходить під більшість боєприпасів, якими користуються ЗС РФ;

маса корисного навантаження — 5 кг;

злітна вага — 10,5 кг;

крейсерська швидкість — 120 км/год;

дальність польоту — 40 км.

Нагадаємо, наприкінці серпня експерти показали, як працює дрон-камікадзе "Ланцет". Дрони "Ланцет" і "Орлан" запускаються двома бійцями з катапульти і доповнюють один-одного в полюванні за цілями противника.

Також у серпні ЗМІ писали про те, що в Росії створили конкурента Shahed-136. Передбачається, що ударний безпілотник збиратимуть у торговому центрі, а виробництвом займеться сім'я бізнесменів, які виробляють "Ланцети".