В Україні працюють над системою, яка не дозволить ЗСУ збивати свої ж дрони

Використовувати захисну систему на фронті буде ефективніше, ніж удвічі збільшувати парк дронів, витрачаючи великі кошти на їхню закупівлю.

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Українська армія втрачає багато дронів через неефективну роботу своїх комплексів радіоелектронної боротьби. Однак проблему можна вирішити за допомогою автоматизованої системи координації, розповів керівник компанії Griselda Олексій Теплухін в інтерв'ю Фокусу.

Олексій Теплухін навіть говорив про цю проблему з Олександром Карпюком — молодшим сержантом ЗСУ, який уперше й звернув увагу на катастрофічні наслідки "дружнього вогню" по українських дронах.

"Поки що не можу розкрити деталі, але майже гарантовано такий продукт буде створено, поки що не знаю, на чому, можливо, на "Грізельді", "Дельті" або якомусь іншому продукті. Використовувати таку систему на фронті буде ефективніше, ніж удвічі збільшити парк дронів", — сказав він.

Керівник компанії Griselda уточнив, що роботи в цьому напрямку вже ведуться. Він зазначив, що держава створила IT-підрозділ, щоб впроваджувати такі розробки в армії. Однак важливо пам'ятати, що підрозділи бувають різні.

"Ми зустрічали бригади територіальної оборони, які кричали, що нічого не вміють і будуть охороняти окопи, а є такі, що розгорнули на фронті хороше навчання", — резюмував Олексій Теплухін.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Одного прориву не буде": інтерв'ю з Олексієм Теплухіним про технологічний стрибок України".

Нагадаємо, наприкінці жовтня український військовий розповів, як ЗСУ збивають свої ж дрони на мільйони доларів. Оператори безпілотників ніяк не можуть вплинути на підрозділи ППО і РЕБ, які не бачать різниці між дружніми і ворожими бортами — для цього потрібно створити програму.

У серпні з'явилася інформація, що ЗСУ навчилися протистояти РЕБ Росії, а тому втрачають менше дронів. За даними британського аналітичного центру RUSI, українці застосовують для цього "розумні" технології та змінюють "прошивку" БПЛА.