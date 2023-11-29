Навіть у рембатах: РФ почала масовоше встановлювати РЕБ на танки (фото)

Окупанти могли отримати рознарядку ставити переносні засоби РЕБ навіть у ремонтних батальйонах. Такі комплекси мають завадити роботі дронам.

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Російські окупанти почали масово встановлювати на танки засоби радіоелектронної боротьби не тільки на підприємствах під час модернізації, але й під час ремонту. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на росЗМІ.

У РФ продовжують шукати засоби для захисту танків від дронів-камікадзе. РосЗМІ показали сюжет з ремонтної бази російських військ. З нього стало відомо, що рембати відновлюють техніку відносно недалеко від фронту. У кадри потрапили два танки Т-72 та Т-80. За словами одного з командирів танкового батальйону, вони в польових умовах проводять певну модернізацію. Зокрема ставлять сітку від дронів, наварюють ланцюги для захисту нижньої лобової деталі та встановлюють "валізи РЕБ".

Ймовірно, мова йде про мобільні комплекси РЕБ, пишуть автори, які виконуються у пластикових кейсах. Один з них є "Чистюля", який дуже схожий на китайський виріб. Відтак експерти приходять до висновку, що у РФ поставили завдання оснащувати танки засобами радіоелектронної боротьби на рівні ремонтних батальйонів, щоб значно прискорити процес. Окрім цього у РФ вочевидь немає дефіциту комплексів РЕБ.

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Вони можуть створювати завади на каналах управління дронами на частотах Wi-Fi та пригнічувати сигнал GPS. Якщо ж РФ встановлює більш просунуті моделі РЕБ, то вони можуть робити перешкоди у значно ширшому діапазоні включно з частотами 44 та 900 МГц.

Нагадаємо, 13 вересня українські військові знищили російський Т-80БВМ з комплексом РЕБ.

16 серпня у РФ показали РЕБ "Тритон" для захисту від FPV-дронів.