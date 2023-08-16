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Діджитал

У РФ презентували РЕБ "Тритон": експерт розповів, як його використовуватимуть (фото)

система реб, реб грибок, танк, реб тритон
Фото: РИА | Комплекс радіоелектронного захисту від FPV-дронів Тритон

На виставці "Армія 2023" комплекс радіоелектронної боротьби поставили на танк Т-72Б3М.

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На міжнародній виставці в Росії презентували танк із набором антен типу "Грибок", який могли спеціально розробити проти українських дронів. Про це український фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов написав у своєму Telegram-каналі у вівторок, 15 серпня.

"Противник не стоїть на місці. На виставці у РФ показано танк із набором антен типу "грибок". Про це вони ніде не пишуть, але антена візуально від 900 МГц зі сферичною діаграмою, значить це комплекс РЕБ проти наших FPV", — написав експерт.

Він також показав фотографії з виставки РФ, на якому червоними лініями позначив характерні ознаки цього засобу РЕБ.

система реб, реб грибок, танк, FPV Fullscreen
Нова російська система РЕБ типу "Грибок" може бути спрямована проти українських дронів
Фото: Сергій Флеш/ Telegram
система реб, реб грибок, танк, FPV Fullscreen
Нова російська система РЕБ типу "Грибок" може бути спрямована проти українських дронів
Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Комплекс РЕБ "Тритон": що про нього відомо

Судячи з фотографій, опублікованих Сергієм Флешем, новий комплекс радіоелектронної боротьби схожий на засіб захисту від дронів під назвою "Тритон", який презентували у вівторок, 15 серпня, якраз таки на виставці "Армія 2023". Як пише РІА "Новости", комплекс радіоелектронного захисту від FPV-дронів був створений у "Лабораторії ППШ". На виставці розробники показали свій виріб, встановивши його на танк Т-72Б3М.

Технічні характеристики комплексу "Тритон"

  • призначення — придушення каналів керування і передавання даних FPV-дронів;
  • діапазон роботи — 868, 915, 1300, 2400 МГц;
  • тип управління — дистанційно з виносного пульта;
  • електроживлення — автономне від акумулятора, від бортової мережі танка.

До речі, інформаційне агентство у своєму матеріалі про "Тритон" прямо написало про те, що актуальність боротьби з FPV-дронамі в ударному варіанті різко зросла під час війни з Україною, оскільки вперше в історії сучасних конфліктів їх застосування набуло масового характеру.

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Комплекс "Тритон" для захисту російських танків від дронів-камікадзе з керуванням від першої особи
Фото: Известия

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ вперше написали про комплекс РЕБ "Тритон", який розробники готували до міжнародної виставки "Армія 2023". За задумом творців, "Тритон" має пригнічувати канали управління і передачі даних FPV-дронів.

А в березні 2023 року в Росії випробували комплекс "Серп-ВС5" проти дронів. "Серп-ВС5" є модернізованою версією "Серп-ВС", презентованої торік, але тепер він отримав можливість пригнічувати не тільки цивільні, а й військові дрони, які використовуються для розвідки або атак.