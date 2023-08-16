В РФ презентовали РЭБ "Тритон": эксперт рассказал, как его будут использовать (фото)

На выставке "Армия 2023" комплекс радиоэлектронной борьбы поставили на танк Т-72Б3М.

Related video

На международной выставке в России презентовали танк с набором антенн типа "Грибок", который могли специально разработать против украинских дронов. Об этом украинский специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флеш) Бескрестнов написал в своем Telegram-канале во вторник, 15 августа.

"Противник нe стоит на месте. На выставке в РФ показан танк с набором антенн типа "грибок". Об этом они нигде не пишут, но антенна визуально от 900 МГц со сферической диаграммой, значит это комплекс РЭБ против наших FPV", — написал эксперт.

Он также показал фотографии с выставки РФ, на котором красными линиями обозначил характерные признаки этого средства РЭБ.

Новая российская система РЭБ типа "Грибок" может быть направлена против украинских дронов Фото: Сергей Флэш/ Telegram Новая российская система РЭБ типа "Грибок" может быть направлена против украинских дронов Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Комплекс РЭБ "Тритон": что о нем известно

Судя по фотографиям, опубликованным Сергеем Флешем, новый комплекс радиоэлектронной борьбы похож на средство защиты от дронов под названием "Тритон", которое представили во вторник, 15 августа, как раз таки на выставке "Армия 2023". Как пишет РИА "Новости", комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов был создан в "Лаборатории ППШ". На выставке разработчики показали свое изделие, установив его на танк Т-72Б3М.

Технические характеристики комплекса "Тритон"

предназначение — подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов;

диапазон работы — 868, 915, 1300, 2400 МГц;

тип управления — дистанционно с выносного пульта;

электропитание — автономное от аккумулятора, от бортовой сети танка.

К слову, информационное агентство в своем материале о "Тритоне" прямо написало о том, что актуальность борьбы с FPV-дронами в ударном варианте резко возросла в ходе войны с Украиной, так как впервые в истории современных конфликтов их применение приобрело массовый характер.

Комплекс "Тритон" для защиты российских танков от дронов-камикадзе с управлением от первого лица Фото: Известия

Напомним, 7 августа СМИ впервые написали о комплексе РЭБ "Тритон", который разработчики готовили к международной выставке "Армия 2023". По задумке создателей, "Тритон" должен подавлять каналы управления и передачи данных FPV-дронов.

А в марте 2023 года в России испытали комплекс "Серп-ВС5" против дронов. "Серп-ВС5" является модернизированной версией "Серп-ВС", представленный в прошлом году, но теперь он получил возможность подавлять не только гражданские, но и военные дроны, которые используются для разведки или атак.