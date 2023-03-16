В России испытали комплекс "Серп-ВС5" против дронов: чем он угрожает ВСУ

Количество созданных комплексов, планы поставок и стоимость "Серп-ВС5" пока остаются неизвестными.

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В России создали новый комплекс для борьбы с беспилотниками, который называется Серп-ВС5, сообщает компания "Росэлектроника", которая входит в систему "Ростех".

"Серп-ВС5" является модернизированной версией "Серп-ВС", представленный в прошлом году, но теперь он получил возможность подавлять не только гражданские, но и военные дроны, которые используются для разведки или атак. Комплекс работает в пяти частотных диапазонах – от 900 МГц до 5,8 ГГц. Он имеет модульную структуру и может быть установлен на различные платформы – автомобили, вертолеты или стационарные объекты.

Новая версия имеет увеличенный радиус подавления дронов Фото: Ростех

Главной особенностью антидронового комплекса "Серп-ВС5" является его способность формировать направленный сигнал подавления, который можно конфигурировать в зависимости от ситуации. Таким образом, комплекс может эффективно бороться с роем дронов или с одиночными целями. Кроме того, он может создавать своеобразный "купол защиты" над определенной территорией или важным объектом.

От своего старшего "собрата" "Серп-ВС" "Серп-ВС5" отличается тем, что работает в пяти частотных диапазонах, а не в двух. Во-вторых, он имеет большую дальность подавления – до пяти километров, в то время как "Серп-ВС" действует на расстоянии до трех километров.

Пока что нет никакой информации, насколько этот антидроновый комплекс готов к промышленному выпуску и как скоро он окажется на поле боя в Украине. Так же неизвестна стоимость Серп-ВС5, но некоторые схожие с ним системы могут стоить от $200 тысяч.

Ранее Фокус уже знакомил своих читателей с антидроновым комплексом Серп-ВС. Мы писали, что в РФ с его помощью начали защищать инфраструктуру от дронов ВСУ.