У Росії випробували комплекс "Серп-ВС5" проти дронів: чим він загрожує ЗСУ

Кількість створених комплексів, плани поставок та вартість "Серп-ВС5" поки що залишаються невідомими.

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У Росії створили новий комплекс для боротьби з безпілотниками, який називається Серп-ВС5, повідомляє компанія "Роселектроніка", яка входить до системи "Ростех".

"Серп-ВС5" є модернізованою версією "Серп-ВС", представленого минулого року, але тепер він отримав можливість придушувати не лише цивільні, а й військові дрони, які використовуються для розвідки чи атак. Комплекс працює у п'яти частотних діапазонах – від 900 МГц до 5,8 ГГц. Він має модульну структуру і може бути встановлений на різні платформи — автомобілі, гелікоптери або стаціонарні об'єкти.

Нова версія має збільшений радіус придушення дронів Фото: Ростех

Головною особливістю антидронового комплексу Серп-ВС5 є його здатність формувати спрямований сигнал придушення, який можна конфігурувати в залежності від ситуації. Таким чином, комплекс може ефективно боротися з роєм дронів або одиночними цілями. Крім того, він може створювати своєрідний "купол захисту" над певною територією чи важливим об'єктом.

"Серп-ВС5" від свого старшого "побратима" "Серп-ВС" відрізняється тим, що працює в п'яти частотних діапазонах, а не в двох. По-друге, він має більшу дальність придушення — до п'яти кілометрів, тоді як "Серп-ВС" діє на відстані до трьох кілометрів.

Поки що немає жодної інформації, наскільки цей антидроновий комплекс готовий до промислового випуску і коли він опиниться на полі бою в Україні. Також невідома вартість Серп-ВС5, але деякі схожі з ним системи можуть коштувати від $200 тисяч.

Раніше Фокус вже знайомив своїх читачів із антидроновим комплексом Серп-ВС. Ми писали, що в РФ з його допомогою почали захищати інфраструктуру від дронів ЗСУ.