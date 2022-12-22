У РФ почали захищати інфраструктуру від дронів ЗСУ: що відомо про систему "Серп-ВС"

Технологія дозволяє придушувати БПЛА з відривом до 3 км. Декілька комплексів можна об'єднати в мережу, щоб охопити велику площу.

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Паливно-енергетичні об'єкти в Росії вирішили захистити від дронів за допомогою нових систем "Серп-ВС". Подробиці на офіційному сайті розкрила пресслужба холдингу "Роселектроніка", який входить до державної корпорації "Ростех".

Науково-дослідний інститут "Вектор" розробив систему боротьби з малими БПЛА. Автори стверджують, що "Серп-ВС" пригнічує канали управління дронами: GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в діапазонах L1, L2, L5) і навіть Wi-Fi. В результаті апарат втрачає зв'язок з оператором та можливість орієнтуватися у просторі.

"Серп-ВС" виявляє безпілотники в секторі від -10 до 80 градусів по вертикалі та на 360 градусів по горизонталі на відстані до 3 кілометрів. Потужність передавача складає 150 Вт, він підключається до пункту управління через кабель Ethernet. Комплекси здатні працювати автономно, захищаючи як нерухомі, так і мобільні об'єкти інфраструктури. Декілька "Серпів" об'єднуються в мережу для оборони великої зони.

"Ми бачимо, з якими ризиками пов'язане зростання безпілотників як у військовій, так і в цивільній сферах. Об'єкти паливно-енергетичного комплексу відносяться до критично важливої інфраструктури. Розробка "Роселектроніки" дозволяє підвищити їхню безпеку за допомогою радіоелектронного впливу на дрони різних виробників", — прокоментував виконавчий директор Ростеха Олег Євтушенко.

Представник НДІ "Вектор" Андрій Сорокін додав, що останнім часом безпілотники часто використовують для здійснення диверсій або шпигунства на інфраструктурних об'єктах. Маленькі БПЛА складно помітити у небі на висоті десятки метрів, тому Росії потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше з'явилася інформація, що у Росії немає надійного захисту від БПЛА. На думку правозахисника Марка Фейгіна, удари по російських авіабазах 5 грудня показали, наскільки вразлива російська інфраструктура. Цілком імовірно, що український далекобійний дрон зможе долетіти навіть до Кремля.

Нещодавно писали, що у Греції компанія ADAPTIT розробила нову систему для захисту інфраструктури від дронів. В її основі лежать датчики, що фіксують наближення БПЛА на відстані до 7 км, а також електромагнітних випромінювачів, які виводять з ладу електроніку.