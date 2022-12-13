Створено нову систему для захисту критичної інфраструктури від військових БПЛА

Технологія дозволяє виявляти безпілотники у радіусі 7 км та збивати їх на відстані 1,5 км від цілі.

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Грецька компанія ADAPTIT розробила нову систему захисту об'єктів критичної інфраструктури від безпілотних літальних апаратів. Про те, як працює технологія, стало відомо газеті Newmoney.

ADAPTIT запевняє, що її система може фіксувати й уражати будь-які типи комерційних дронів. Спеціальні радіочастотні датчики фіксують наближення БПЛА на відстані до 7 км, після чого електроніка в радіусі 1,5 км блокується за допомогою спрямованого електромагнітного випромінювання або великого поля, що діє у всіх напрямках.

[ + – ] Радар, що уловлює сигнали від дронів Фото: Greek City Times

Останні кілька місяців ADAPTIT встановлювали систему захисту на Кіпрі в межах контракту з місцевою поліцією. Компанія поставила обладнання і програмне забезпечення, а також створила центральний командний пункт, звідки поліцейські зможуть стежити за ситуацією. Технологія захищатиме п'ять об'єктів критичної інфраструктури Кіпру, на кожному з яких будуть встановлені портативні пристрої для виявлення та придушення безпілотників.

"Ми знаходимося на етапі реалізації та здавання, проєкт незабаром завершиться", — повідомили журналістам представники ADAPTIT.

Раніше інженер Костас Соукос із Греції створив антидронову систему Minotaur. Вона є роботизованою колісною платформою, що нагадує бронетранспортер, на яку встановлений лазер потужністю 300 кВт-год. Машина здатна "засліпити" або випалювати електроніку БПЛА, залишаючись невидимою навіть для тепловізорів. Розробник упевнений, що така система захистить Грецію від розвідувальних та ударних безпілотників із Туреччини.

Тим часом фахівці намагаються створити антидроновий "купол" над Києвом та іншими містами України. За словами експертів, захисна система об'єднає засоби радіоелектронної боротьби, датчики, дрони-перехоплювачі, винищувачі, військових зі стрілецькою зброєю та інші.