Експерти розкрили, яким буде антидроновий купол над Україною

Комплекси ППО не можуть впоратися з масованими атаками дронів-камікадзе, тому Україні необхідна система, що складається з БПЛА-перехоплювачів, засобів РЕБ і багато іншого.

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Києву необхідний посилений захист від безпілотників-камікадзе, які запускає Росія. Експерти обговорили, яким має бути антидроновий "купол" над столицею та іншими містами України на конференції "Гроші війни/Дрон-купол" інформаційного агентства "Новини України".

В Україні зараз розробляють проєкт "Дронкупол Муромець", який покликаний захистити від ворожих дронів, у тому числі від іранських Shahed-136, якими Росія атакує об'єкти критичної інфраструктури. Радник із юридичних питань Євген Заєць на конференції розповів, що фахівці зараз розробляють концепцію, визначають характеристики та критерії роботи "купола" над Києвом.

У створенні системи бере участь великий виробник дронів DraganFly із Канади. Президент Кемерон Челл заявив, що його компанія чекає на проєкт влади Києва, щоб зрозуміти його масштаби та виділити гроші на тестування технологій, а також визначити строки.

Голова Фонду оборонних інновацій "Вільне покоління" Ігор Іванов додав, що сьогодні жодна система ППО не може впоратися з масовими запусками дешевих дронів, таких як Shahed. Система "купола" повинна виявляти й знищувати загрози, а для цього потрібна взаємодія всіх військових і спецслужб. Вона служитиме останнім рубежем на той випадок, якщо ППО не справляються з ворожими БПЛА. Для боротьби з безпілотниками система повинна включати стрілецьку зброю, засоби пеленгації, радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі, винищувачі та багато іншого.

Генеральний директор компанії безпілотних рішень Def-C Сергій Скіданов розповів, що разом із великою командою планує розгорнути захисний "купол" не лише над Києвом, а й над іншими населеними пунктами та критично важливими об'єктами по всій Україні. Після закінчення війни українці зможуть і надалі використовувати якщо не сам "купол", то задіяні в ньому технології для "оперування дронним простором".

Радник мера Києва з питань цифрової безпеки Юрій Зозуля зазначив, що в боротьбі з безпілотниками головним завданням є отримання найбільш оперативної і точної цілевказівки, яка залежить від кількості, якості й частоти розміщення радарів. Наприклад, іранські дрони Shahed найпростіше виявляти за звуком, інші моделі можна засікати за радіочастотами.

"Цілевказівка — це 70% успіху роботи системи", — підкреслив він.

У жовтні стало відомо, що над Києвом планують розкрити антидроновий купол "Муромець". Передбачається, що він складатиметься із серії безпілотних перехоплювачів, здатних швидко знищувати ворожі "камікадзе" в небі. Проєкт обговорюють у КМДА.

Напередодні американські аналітики розповіли, які засоби США мають передати Україні для боротьби з дронами Shahed. За словами експертів, у країнах НАТО є багато ударних дронів і ракет, термін служби яких добігає кінця, а також засобів радіоелектронної боротьби.