Эксперты раскрыли, каким будет антидроновый купол над Украиной

Комплексы ПВО не могут справиться с массированными атаками дронов-камикадзе, поэтому Украине необходима система, состоящая из БПЛА-перехватчиков, средств РЭБ и многого другого.

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Киеву необходима усиленная защита от беспилотников-камикадзе, которые запускает Россия. Эксперты обсудили, каким должен быть антидроновый "купол" над столицей и другими городами Украины на конференции "Деньги войны/Дрон-купол" информационного агентства "Новости Украины".

В Украине сейчас разрабатывают проект "Дронкупол Муромец", призванный защитить от вражеских дронов, в том числе от иранских Shahed-136, которыми Россия атакует объекты критической инфраструктуры. Советник по юридическим вопросам Евгений Заяц на конференции рассказал, что специалисты сейчас разрабатывают концепцию, определяют характеристики и критерии работы "купола" над Киевом.

В создании системы принимает участие крупный производитель дронов DraganFly из Канады. Президент Кэмерон Челл заявил, что его компания ожидает властей Киева проекта, чтобы понять его масштабы и выделить деньги на тестирование технологий, а также определить строки.

Глава Фонда оборонных инноваций "Свободное поколение" Игорь Иванов добавил, что сегодня ни одна система ПВО не может справиться с массовыми запусками дешевых дронов, таких как Shahed. Система "купола" должна обнаруживать и уничтожать угрозы, а для этого необходимо взаимодействие всех военных и спецслужб. Она будет служить последним рубежом на тот случай, если ПВО не справляются с вражескими БПЛА. Для борьбы с беспилотниками система должна включать стрелковое оружие, средства пеленгации, радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики, истребители и многое другое.

Генеральный директор компании беспилотных решений Def-C Сергей Скиданов рассказал, что вместе с большой командой планирует развернуть защитный "купол" не только над Киевом, но и над другими населенными пунктами и критически важными объектами по всей Украине. После окончания войны украинцы смогут и дальше использовать если не сам "купол", то задействованные в нем технологии, для "оперирования дронного пространства".

Советник мэра Киева по вопросам цифровой безопасности Юрий Зозуля отметил, что в борьбе с беспилотниками главной задачей является получение наиболее оперативного и точного целеуказания, которые зависят от количества, качества и частоты размещения радаров. К примеру, иранские дроны Shahed проще всего обнаруживать по звуку, другие модели можно засекать по радиочастотам.

"Целеуказание — это 70% успеха работы системы", — подчеркнул он.

В октябре стало известно, что над Киевом планируют раскрыть антидроновый купол "Муромец". Предполагается, что он будет состоять из серии беспилотных перехватчиков, способных быстро уничтожать вражеские "камикадзе" в небе. Проект обсуждают в КГГА.

Накануне американские аналитики рассказали, какие средства США должны передать Украине для борьбы с дронами Shahed. По словам экспертов, в странах НАТО есть много ударных дронов и ракет, срок службы которых подходит к концу, а также средств радиоэлектронной борьбы.