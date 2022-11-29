НАТО должен передать Украине БПЛА и "глушилки" для борьбы с дронами Shahed, — The Hill

Системы ПВО не могут защитить все объекты инфраструктуры в Украине. Вместо них эксперты предлагают использовать более дешевые средства c истекающим сроком службы.

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Страны NATO должны передать Украине перехватчики или другие средства для борьбы с дронами-камикадзе. Аналитики американского издания The Hill назвали самые эффективное вооружение для таких целей.

ВСУ с помощью успешных контрнаступлений смогли переломить ход войны в свою пользу, однако Россия начала использовать иранские БПЛА Shahed для атаки критической инфраструктуры, оставляя мирных жителей без тепла и электроснабжения. Украинские системы ПВО оказались весьма эффективными против беспилотников Shahed-136, однако 40%-25% из них добрались до своих целей, нанеся большой ущерб.

Как пишет The Hill, военные обычно устанавливают комплексы ПВО возле наиболее вероятных целей, однако такой подход не работает в случае с защитой электрических подстанций, сильно рассредоточенных по местности. Зенитно-ракетные комплексы, такие как NASAMS, покрывают зоны с радиусом от 16 до 50 км и используют ракеты, стоящие намного дороже Shahed-136. У ВСУ заканчиваются такие снаряды, поэтому их следует приберечь для крылатых ракет или более опасных угроз.

Вместо зенитных ракет The Hill предлагает поставить Украине больше средств радиоэлектронной борьбы и ударные БПЛА. По информации издания, в странах НАТО сотни беспилотников MQ-9 Reaper готовятся к списанию вместе с устаревающими ракетами AIM-9 и AIM-120. Также доступны десятки аппаратов MQ-1C, четыре из которых были предложены для передачи Украине, а также многочисленные блоки радиоэлектронной борьбы.

"Соединенным Штатам следует отправить часть этих избыточных оборонных изделий Украине. Передача поможет защитить украинский народ от незаконных боевых действий российских беспилотников и поможет вооруженным силам США и их союзников в разработке устойчивых схем противовоздушной обороны, которые защищают от атак беспилотников и ракет в Тихом океане и за его пределами", — отметили директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института Брайан Кларк и его коллега Тимоти Уолтон.

Shahed-136 требуется несколько часов, чтобы добрать до цели, используя GPS, и за это время они могут попасть под воздействие "глушилок" или "спуферов", подменяющих навигационные сигналы. Такое оборудование относительно дешевое и простое, поэтому его можно разместить рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Над большими городами стоит разместить глушители воздушной связи и спутниковой навигации, такие как, установлены на небольших американских беспилотниках или более крупном MQ-1C Grey Eagle. Из-за них Shahed могут промахнуться или вовсе не долететь.

Если отключение навигации не помешают дронам, запущенным ВС РФ, то украинские БПЛА сбивать их ракетами класса "воздух-воздух". Хотя ракеты AIM-9 и AIM-120, используемые истребителями НАТО, дороги для этой миссии, недавние испытания показали, что дроны MQ-1C и MQ-9 могут поражать медленно летящие аппараты ракетами Hellfire, менее мощными, но и менее дорогими. Патрулируя украинское небо, БПЛА с большой продолжительностью полета могут оставаться вне досягаемости большинства российских систем ПВО и освобождать пилотируемые самолеты для других задач.

Ранее эксперт по беспилотникам Павел Кащук рассказал, как ВСУ борются с иранскими дронами-камикадзе. По его словам, украинским средствам ПВО еще есть куда расти, тогда как Россия практически исчерпала возможности импортных БПЛА.

Писали также, как в Одесской области пограничник ночью сбил дрон Shahed из автомата. Беспилотный аппарат рухнул в море, так и не долетев до Украины. Военные рассказали, что смогли добиться успеха благодаря специальным тренировкам.