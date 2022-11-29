НАТО має передати Україні БПЛА та "глушилки" для боротьби з дронами Shahed, — The Hill

Системи ППО не можуть захистити всі об'єкти інфраструктури в Україні. Замість них експерти пропонують використовувати дешевші засоби з терміном служби, що закінчується.

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Країни NATO мають передати Україні перехоплювачі чи інші засоби боротьби з дронами-камікадзе. Аналітики американського видання The Hill назвали найефективніше озброєння для таких цілей.

ЗСУ за допомогою успішних контрнаступів змогли переламати хід війни на свою користь, проте Росія почала використовувати іранські БПЛА Shahed для атаки критичної інфраструктури, залишаючи мирних жителів без тепла й електропостачання. Українські системи ППО виявилися дуже ефективними проти безпілотників Shahed-136, проте 40%-25% із них дісталися своїх цілей, завдавши великої шкоди.

Як пише The Hill, військові зазвичай встановлюють комплекси ППО біля найімовірніших цілей, проте такий підхід не працює у випадку із захистом електричних підстанцій, які сильно розосереджені по місцевості. Зенітно-ракетні комплекси, такі як NASAMS, покривають зони з радіусом від 16 до 50 км і використовують ракети, що коштують набагато дорожче за Shahed-136. У ЗСУ закінчуються такі снаряди, тому їх варто зберегти для крилатих ракет або більш небезпечних загроз.

Замість зенітних ракет The Hill пропонує поставити Україні більше засобів радіоелектронної боротьби й ударні БПЛА. За інформацією видання, у країнах НАТО сотні безпілотників MQ-9 Reaper готуються до списання разом із застарілими ракетами AIM-9 та AIM-120. Також доступні десятки апаратів MQ-1C, чотири з яких було запропоновано для передавання Україні, а також численні блоки радіоелектронної боротьби.

"Сполученим Штатам варто відправити частину цих надлишкових оборонних виробів Україні. Передавання допоможе захистити український народ від незаконних бойових дій російських безпілотників і допоможе збройним силам США та їхнім союзникам у розробці стійких схем протиповітряної оборони, які захищають від атак безпілотників і ракет у Тихому океані та за його межами", — зазначили директор Центру оборонних концепцій і технологій Гудзонівського інституту Браян Кларк і його колега Тімоті Волтон.

Shahed-136 потрібно кілька годин, щоб дістатися цілі, використовуючи GPS, і за цей час вони можуть потрапити під вплив "глушилок" або "спуферів", які підміняють навігаційні сигнали. Таке обладнання відносно дешеве та просте, тому його можна розмістити поряд з об'єктами енергетичної інфраструктури. Над великими містами варто розмістити глушилки повітряного зв'язку та супутникової навігації, такі як встановлені на невеликих американських безпілотниках або більшому MQ-1C Grey Eagle. Через них Shahed можуть схибити або взагалі не долетіти.

Якщо відключення навігації не завадять дронам, запущеним ЗС РФ, то українські БПЛА збиватимуть їх ракетами класу "повітря-повітря". Хоча ракети AIM-9 і AIM-120, використовувані винищувачами НАТО, дорогі для цієї місії, нещодавні випробування показали, що дрони MQ-1C і MQ-9 можуть уражати апарати Hellfire, що повільно летять, менш потужними, але й менш дорогими. Патрулюючи українське небо, БПЛА з великою тривалістю польоту можуть залишатися поза досяжністю більшості російських систем ППО та звільняти пілотовані літаки для інших завдань.

Раніше експерт із безпілотників Павло Кащук розповів, як ЗСУ борються з іранськими дронами-камікадзе. За його словами, українським засобам ППО є ще куди рости, тоді як Росія практично вичерпала можливості імпортних БПЛА.

Писали також, як в Одеській області прикордонник уночі збив дрон Shahed з автомата. Безпілотний апарат упав у море, так і не долетівши до України. Військові розповіли, що змогли досягти успіху завдяки спеціальним тренуванням.