Експерт розповів, як ЗСУ борються з іранськими дронами-камікадзе Shahed

На думку Павла Кащука, українським силам ППО ще є, куди розвиватись, а ось іранські БПЛА практично вичерпали свої можливості.

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Українські війська продовжують збивати іранські дрони-камікадзе лінійки Shahed, які запускає Росія. Український волонтер і засновник порталу InfoCar Павло Кащук в інтерв'ю YouTube-каналу "Ґрунт" розповів про особливості боротьби з такими безпілотниками.

За його словами, росіяни навчаються ефективніше застосовувати іранські дрони й обходити системи ППО в Україні, а водночас українські війська тренуються краще їх збивати. Окупанти поки що не застосовували деякі хитрощі, щоб отримати перевагу над ЗСУ, і можливо, зовсім до них не додумаються.

"Я думаю, що статистика не така крута, як нам заявляють, але непогана. Думаю, ми розвиваємося швидше, ніж вони, але варто розуміти, що нам ще є кудись розвиватися, а їм вже недалеко. Тобто вони вже біля оптимальної точки застосування, А ми ще можемо отримати нові засоби боротьби", — прокоментував Павло Кащук.

Волонтер розповів, що разом із командою збирає макети безпілотників, щоб українські військові тренувалися на них збивати Shahed. Серед усіх доступних українцям засобів стрілецька зброя найменш ефективно працює проти іранських БПЛА, але не можна нею нехтувати. Набагато краще з дронами-камікадзе справляються системи ППО та зенітно-ракетні комплекси, які Україна отримує від закордонних партнерів, але ЗСУ не отримують їх у достатній кількості.

"Україна — перша країна світу, яка зіткнулася з настільки поширеним по географічній території тероризмом. Ми завжди очікуємо, чогось від світового досвіду, від досвіду західних партнерів: ось вони нас навчать, допоможуть і так далі. Але "Шахіди" — це якийсь мейнстрім, щось новеньке, і з ними мало хто вміє боротися", — зазначив експерт.

Раніше засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов заявив, що Україна має робити свої аналоги Shahed. На його думку, в країні є всі необхідні компоненти, враховуючи двигуни — їх можна переставити з бензопил.

Британська розвідка визнала, що Україна все успішніше збиває дрони-камікадзе Shahed-136. За підрахунками експертів, українська система ППО перехоплює до 85% безпілотників, запущених ЗС РФ.