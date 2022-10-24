Україна все успішніше збиває дрони-камікадзе Shahed-136, – британська розвідка

Зараз перехоплюється до 85% безпілотників, які атакують різні регіони країни.

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Російські війська продовжують застосовувати для атак по різних регіонах України дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Проте сили ППО дедалі успішніше збивають безпілотники супротивника. Про це у сьогоднішньому зведенні повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

"Офіційні джерела, включаючи президента Зеленського, стверджують, що перехоплюється до 85% атак [безпілотників]", — наголошує оборонне відомство Сполученого Королівства.

Як зазначається, Shahed-136 — повільні, галасливі і низько літають. У зв'язку з цим такий окремий апарат є легкою метою для звичайних засобів протиповітряної оборони.

Щоб долати дедалі ефективнішу систему ППО української сторони, Росія намагається застосовувати якнайбільшу кількість БПЛА за один раз.

"Найімовірніше, вони [безпілотники] використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає все більшим", — йдеться у звіті.

Раніше The New York Times повідомив, що Ізраїль передав Україні розвіддані, які можуть бути корисними у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе.

Фокус розповідав про дрони "Герань-2", якими Росія також атакує українські міста.