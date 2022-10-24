Ізраїль надав Україні розвіддані для боротьби з дронами-камікадзе, — NYT

За словами радника міністра оборони України Юрія Сака, відмовляючись постачати засоби ППО Україні, Ізраїль упускає хорошу можливість відточити тактики боротьби із загрозами, які розроблялися для самого Ізраїлю.

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Ізраїль передав Україні розвіддані, які можуть бути корисними для боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Про це повідомляє The New York Times.

Неназваний представник українського керівництва повідомив журналістам на умовах анонімності, що Ізраїль надав розвіддані, які допоможуть у боротьбі з іранськими дронами.

Після недавніх атак із використанням дронів-камікадзе міністр оборони України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням про надання захисного озброєння. Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц прохання відхилив, Ізраїль, за його словами, надасть системи раннього виявлення, але не ППО.

Юрій Сак, радник міністра оборони України, сказав, що Ізраїль упускає хорошу можливість відточити в Україні свої тактики боротьби із погрозами, які розроблялися для самого Ізраїлю.

"Ці іранські дрони, які атакують українські міста, розроблялися не для України. Вони створювалися для масових атак на Ізраїль. Україну вони використовують як тестовий полігон, щоб виявити їхні слабкі місця, удосконалити їх і рано чи пізно використати проти Ізраїлю", — сказав Сак.

Минулого місяця видання Axios повідомляло, що Україна зверталася до Ізраїлю з проханням надати розвіддані щодо військової допомоги, яку надає Іран РФ, зокрема, згадувалося про дрони-камікадзе.

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль знищив завод у Сирії, на якому збирали іранські дрони. Ізраїльські ракети атакували виробництво безпілотників. У результаті знищено військову логістику та обладнання, що використовувалося для збирання дронів.