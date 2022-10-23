Израиль уничтожил завод по сборке ираинских дронов в Сирии

Израильские силы атаковали производство БПЛА при помощи ракет. В результате были уничтожены военная логистика и оборудование, которые использовались для сборки беспилотников.

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21 октября Армия обороны Израиля ракетным ударом уничтожила завод по сборке беспилотников в Сирии. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили эксперты Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

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По данным источников организации, израильские военные нанесли ракетный удар по производству БПЛА в районе военного аэропорта Димас в западной части Дамаска. В результате были уничтожены военная логистика и оборудование, которое использовалось для сборки дронов. Проект отметил, что в последнее время правительство Ирана и поддерживаемые им силы почти полностью контролировали военный аэропорт, члены группировки "Хезболла" проводили буровые работы в аэропорту и вокруг него для хранения стратегического оружия.

В аэропорту Димас также были замечены эксперты из иранской "Революционной гвардии" и несколько экспертов из ливанской "Хезболлы", прошедших обучение в Иране. Проект напомнил, что 9 февраля израильские силы уже наносили удары по территории Сирии, в частности, по району сосредоточения складов "Хезболлы".

А 22 июля сообщалось, что Армия обороны Израиля также наносили удар по заводу, который занимается производством иранских беспилотников в Сирии. В результате атаки был полностью уничтожен склад в этом районе.

Ранее мы писали, что Иран раскритиковал призыв Франции, Германии и Великобритании к Организации Объединенных Наций расследовать использование иранских беспилотников для нападения на Украину. Перед этим аналогичный шаг предприняла РФ.