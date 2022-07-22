Израиль атаковал завод по сбору иранских беспилотники в Сирии: уничтожен склад

Авиаудар пришелся по территории мастерской рядом с Дамаском, где производились БПЛА. Перед этим в Вашингтоне сообщали, что Россия хотела приобрести их у Ирана.

Израильская авиация нанесла удар по заводу, который занимается производством иранских беспилотников в окрестностях Дамска, столицы Сирии. В результате атаки был полностью уничтожен склад в этом районе. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующаяся в Лондоне.

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"Погибли три человека несирийской национальности и двое "коллаборационистов" ливанской "Хезболлы", которые были убиты на территории мастерской по производству иранских беспилотников недалеко от района Сайеда-Зейнаб", — говорится в сообщении расследователей.

Также израильские ракеты поразили позиции возле контрольно-пропускного пункта в периметре авиабазы ​​Аль-Маза, шоссе Аль-Маза и иранского склада в окрестностях Сайеда-Зейнаб, полностью уничтожив его, утверждает SOHR. Помимо этого авиация Армии обороны Израиля нанесли удары по офисам разведывательной службы Военно-воздушных сил, офису старшего офицера и другим объектам.

В результате атаки по окрестностям Дамаска в пятницу утром погибли по меньшей мере 8 человек. Расследователи отметили, что сегодняшняя воздушная атака Израиля по Сирии стала 18-й в текущем году.

12 июля в Белом доме сообщили, что Иран готовится поставить России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе боевых. После этого министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что у них нет намерений продавать РФ свои БПЛА.

Ранее Фокус подробно разбирался, какие возможности есть у иранских беспилотников.