Ізраїль атакував завод зі збору іранських безпілотників у Сирії: знищено склад

Авіаудар припав по території майстерні поруч із Дамаском, де вироблялися БПЛА. Перед цим у Вашингтоні повідомляли, що Росія хотіла придбати їх в Ірані.

Ізраїльська авіація завдала удару по заводу, який займається виробництвом іранських безпілотників на околицях Дамаска, столиці Сирії. Внаслідок атаки був повністю знищений склад у цьому районі. Про це в п'ятницю, 22 липня, повідомила моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), що базується в Лондоні.

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"Загинуло троє людей несирійської національності та двоє "колабораціоністів" ліванської "Хезболли", яких було вбито на території майстерні з виробництва іранських безпілотників неподалік району Сайєда-Зейнаб", — ідеться в повідомленні розслідувачів.

Також ізраїльські ракети вразили позиції біля контрольно-пропускного пункту в периметрі авіабази Аль-Маза, шосе Аль-Маза й іранського складу на околицях Сайєда-Зейнаб, повністю знищивши його, стверджує SOHR. Крім цього, авіація Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по офісах розвідувальної служби Військово-повітряних сил, офісу старшого офіцера й інших об'єктах.

Унаслідок атаки по околицях Дамаска в п'ятницю вранці загинули щонайменше 8 людей. Розслідувачі зазначили, що сьогоднішня повітряна атака Ізраїлю по Сирії стала 18-ою цього року.

12 липня в Білому домі повідомили, що Іран готується постачати Росії кілька сотень безпілотних літальних апаратів, у тому числі бойових. Після цього міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що в них немає намірів продавати РФ свої БПЛА.

Раніше Фокус докладно розбирався, які можливості мають іранські безпілотники.