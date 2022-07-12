Іран готується постачати Росії ударні безпілотники, — Білий дім

Наприкінці липня Тегеран планує навчати російських військових управлінню БПЛА, вважають у Штатах.

Іран готується поставити Росії кілька сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових. Про це під час брифінгу в Білому домі заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван, пише CNN.

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"Інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, враховуючи ударні, у прискореному порядку", — сказав він.

Зокрема, політик сказав, що Сполучені Штати мають дані, що вже наприкінці липня Тегеран планує навчати російських військових управлінню ударними безпілотниками.

Салліван уточнив, що поки що немає точної інформації, чи встиг Іран уже щось передати країні-агресору.

Як каже радник із нацбезпеки, Росія зазнала серйозних збитків на полі бою в Україні. Крім того, утримання окупованих територій на півдні та сході країни також позначається на боєздатності російської армії. Зрештою РФ треба якось заповнювати свої запаси, й Іран готовий їй допомогти.

Як пізніше уточнив речник Ради нацбезпеки, ця інформація базується на розсекречених розвідданих.

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