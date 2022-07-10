Україна збирає багатомільйонні сили для деокупації півдня за наказом Зеленського, — Резніков

Для здійснення цієї мети також потрібна західна зброя, тому в Міноборони зараз ведуть переговори з партнерами.

Президент України Володимир Зеленський наказав українським військовим звільнити прибережні райони на півдні України від російської армії. Наразі у ЗСУ збирають мільйонні сили для здійснення цієї мети. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Times.

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За його словами, для цього також потрібне озброєння від країн Заходу.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію в Росії", — сказав він.

Олексій Резніков розповів, що ці території мають життєво важливе значення для економіки України. Наразі військове керівництво займається розробкою плану зі звільнення південних регіонів.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно нашій країні. Президент доручив вищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", — заявив Резніков.

Нагадаємо, 7 липня мер окупованого міста Олешки Херсонської області Євген Рищук закликав мешканців регіону залишити місця, що знаходяться поряд із базами російської армії. За його словами, українська армія вже близько і не потрібно ставати живим щитом для військ РФ.

5 липня військовий експерт Ніл Мелвін розповів, що вирішальна битва у російсько-українській війні буде не на сході України, а на півдні. Ймовірно, основний імпульс бойових дій переміститься на цю частину країни, коли українські військові перейдуть у повномасштабний наступ Херсонського напрямку.