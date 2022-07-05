Вирішальна битва в російсько-українській війні буде не на сході України, — експерт

Імовірно, основний імпульс бойових дій переміститься на південь України, коли ЗСУ перейдуть у повномасштабний наступ на Херсонському напрямку.

Вирішальна битва України з російською армією відбудеться не на сході країни, де зараз Росія завдає основних ударів, а на півдні, де українська армія пішла в контрнаступ із метою відвоювати свої території. Таку думку висловив військовий експерт із аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту збройних сил Ніл Мелвін.

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"Саме тут ми бачимо, що українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс переміститься в Україну, коли вона спробує потім розпочати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", — сказав він.

Мелвін також зазначив, що перемога російської армії в битві за Луганську область принесла ворожим військам невелику стратегічну вигоду, але "ключова військова битва ще попереду".

Він порівняв бойові дії в регіоні з характером ведення війни під час Першої світової війни: з величезними втратами та мізерними територіальними надбаннями.

"Я думаю, що це тактична перемога Росії, але за яку довелося заплатити величезну ціну. Це зайняло 60 днів, щоб досягти дуже повільного прогресу", — заявив експерт.

Нагадаємо, 5 липня в британській розвідці зазначили, що, ймовірно, тактика ЗС РФ щодо захоплення Донецької області буде такою самою, як і Луганської — повільний поступ за допомогою масованих обстрілів артилерією.

Експерт Сергій Згурца вважає, що під час штурму Сєвєродонецька та Лисичанська російська армія зазнала великих втрат у живій силі й техніці, тому окупанти упустили можливість продовжити наступ у Донецькій області.