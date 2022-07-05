Вирішальна битва в російсько-українській війні буде не на сході України, — експерт
Імовірно, основний імпульс бойових дій переміститься на південь України, коли ЗСУ перейдуть у повномасштабний наступ на Херсонському напрямку.
Вирішальна битва України з російською армією відбудеться не на сході країни, де зараз Росія завдає основних ударів, а на півдні, де українська армія пішла в контрнаступ із метою відвоювати свої території. Таку думку висловив військовий експерт із аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту збройних сил Ніл Мелвін.
"Саме тут ми бачимо, що українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс переміститься в Україну, коли вона спробує потім розпочати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", — сказав він.
Мелвін також зазначив, що перемога російської армії в битві за Луганську область принесла ворожим військам невелику стратегічну вигоду, але "ключова військова битва ще попереду".
Він порівняв бойові дії в регіоні з характером ведення війни під час Першої світової війни: з величезними втратами та мізерними територіальними надбаннями.
"Я думаю, що це тактична перемога Росії, але за яку довелося заплатити величезну ціну. Це зайняло 60 днів, щоб досягти дуже повільного прогресу", — заявив експерт.
Нагадаємо, 5 липня в британській розвідці зазначили, що, ймовірно, тактика ЗС РФ щодо захоплення Донецької області буде такою самою, як і Луганської — повільний поступ за допомогою масованих обстрілів артилерією.
Експерт Сергій Згурца вважає, що під час штурму Сєвєродонецька та Лисичанська російська армія зазнала великих втрат у живій силі й техніці, тому окупанти упустили можливість продовжити наступ у Донецькій області.