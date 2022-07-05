Командування вивело бійців із Лисичанська, переважно, у хорошому стані, — розвідка Британії

Сили оборони України було виведено відповідно до планів. Тепер лінія фронту вирівнялася і стала зручнішою для оборони.

Українське командування вивело війська із Сєвєродонецька-Лисичанська, переважно вони виведені у хорошому стані. Про це повідомляється у свіжому звіті розвідки Міноборони Британії.

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Відносно швидке захоплення РФ Лисичанська розширює її контроль практично на всю Луганську область, що дозволяє їм заявляти про суттєвий прогрес у досягненні політичної цілі та однієї з цілей вторгнення — "звільнення Донбасу".

Зазначається, що на відміну від попередніх фаз війни, ЗС РФ, ймовірно, вдалося досягти досить ефективної координації між як мінімум двома угрупованнями військ — Центральною під командуванням Олександра Лапіна та Південної під командуванням Сергія Суровікіна.

Сили оборони України, ймовірно, здебільшого виведені у хорошому стані відповідно до наявних планів. Сєвєродонецьк-Лисичанськ являли собою виступ, який війська РФ могли атакувати з трьох сторін. Тепер є реальна ймовірність, що ЗСУ зможуть зайняти зручніші місця для оборони після випрямлення фронту.

"Битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, в процесі якої міста зрівнялися із землею. Бої у Донецькій області майже напевно продовжуватимуться в такому ж ключі", — зазначили у звіті.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після Лисичанська ЗС РФ перейдуть до захоплення Донецької області.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що Зеленський має план щодо звільнення України до кінця 2022 року.